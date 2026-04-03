Вопросы о Петербурге / Какова численность населения Царского села в Санкт-Петербурге?
Какова численность населения Царского села в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 3 апреля 2026 13:35
 Проверено редакцией
царское село
Global Look Press/Serguei Fomine
Численность населения города Пушкина превышает 108 тысяч человек.

По данным на 1 января 2025 года, численность населения города Пушкина (ранее известного как Царское Село) составляла 108 969 человек. Город входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга и является его внутригородским муниципальным образованием.

Интересные факты о Пушкине (Царском Селе)

Историческое название. До 1918 года город назывался Царским Селом, с 1918 по 1937 год — Детским Селом, а в 1937 году получил современное название — Пушкин.

Статус города. Царское Село получило статус города в 1808 году. До этого оно было загородной императорской резиденцией, основанной в 1710 году.

Историческое значение. В конце XIX века Царское Село стало первым в Европе полностью электрифицированным городом. В 1887 году при императоре Александре III здесь была построена дворцовая электростанция. В 1896 году появилась телефонная сеть.

Связь с Романовыми. Царское Село было любимым местом пребывания Николая II. В 1895 году он привёз сюда свою невесту — принцессу Алису Гессенскую. В Александровском дворце родились четыре дочери императора. После Февральской революции семья Романовых находилась здесь под домашним арестом, а отсюда отправилась в ссылку на Урал.

Музей-заповедник. В городе расположен Государственный музей-заповедник «Царское Село» — памятник градостроительного искусства и дворцово-парковый ансамбль XVIII — начала XX века. В его состав входят Екатерининский и Александровский парки с дворцами, а также Баболовский парк.

Демографические тенденции. После сокращения населения в 1990-х годах город стал одним из самых быстрорастущих элементов петербургской агломерации за счёт притока мигрантов и массового жилищного строительства.

География. Город расположен на южной окраине Санкт-Петербурга, в пределах Приневской низменности. Средняя высота над уровнем моря — около 60 метров.

Транспорт. Через город проходит железнодорожная линия Санкт-Петербург — Витебск. Здесь расположены станция Царское Село и остановочный пункт Детскосельская.

Пономарева Дарина
