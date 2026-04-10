Какой режим работы Китайского дворца в Ораниенбауме ?

Китайский дворец в Ораниенбауме — уникальный памятник архитектуры XVIII века, расположенный в глубине Верхнего парка дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» (г. Ломоносов). Это единственная в России постройка, полностью выполненная в стиле рококо, которая сохранилась в первозданном виде.

Режим работы в 2026 году

Дворец открыт для посещения со вторника по воскресенье с 10:30 до 18:00. Кассы работают до 17:00. Понедельник — выходной день. Последний вторник месяца — санитарный день.

Важно: дворец может быть закрыт для посещения во время дождя или при повышенной влажности, так как это негативно сказывается на сохранности интерьеров.

Интересные факты

Название дворца. Изначально резиденцию называли «Голландским домиком», но в 1774 году в камер-фурьерском журнале впервые появилось название «Китайский дворец». Оно связано с тем, что несколько интерьеров (комната, галерея и опочивальня) были декорированы в духе эстетики Китая или с использованием подлинных китайских произведений искусства.

Стеклярусный кабинет — главная жемчужина дворца. Это помещение сохранилось с подлинной отделкой 1760-х годов. Стены кабинета декорированы двенадцатью панно, выполненными в технике вышивки стеклярусом (трубочками молочного стекла) и разноцветным ворсистым шёлком — синелью. На искрящемся фоне изображены фантастические птицы, растения и бабочки. Панно заключены в рамы с золочёной резьбой, имитирующей стволы деревьев, увитых листьями, цветами и гроздьями винограда.

Плафоны ручной росписи. Потолки первого этажа расписаны вручную в технике, типичной для XVIII века: художники работали, лёжа на строительных лесах. Над полотнами трудились венецианские мастера, что придало произведениям специфический итальянский колорит. Таких плафонов нет больше ни в одном российском дворце.

Реставрация. Масштабная реставрация дворца началась в 2009 году и продолжалась более 20 лет. В 2024 году были открыты последние четыре интерьера: Китайская опочивальня, Туалетная, Портретная и Кабинет Екатерины II.

Историческая ценность. Ораниенбаум не был разрушен в годы Великой Отечественной войны, в отличие от других пригородов Ленинграда. Это позволило сохранить интерьеры с уникальным декоративным убранством XVIII века.

Екатерина II и дворец. Императрица называла Китайский дворец «шкатулкой с драгоценностями» за его роскошные интерьеры. Архитектор Александр Бенуа сравнивал дворец с сонатами Моцарта и Гайдна.

