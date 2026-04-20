Какой режим работы Летнего сада в Санкт-Петербурге?

Режим работы Летнего сада в Санкт-Петербурге зависит от времени года.

Летний сад в Санкт-Петербурге — старейший парк города, памятник садово-паркового искусства XVIII века. Его график работы зависит от сезона, а сам парк известен не только историей, но и уникальными особенностями.

Режим работы в 2026 году

С 1 мая по 30 сентября:

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 22:00, кроме вторника — это выходной день.

Вход в сад прекращается в 21:30.

С 1 октября по 31 марта:

Сад работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме вторника.

Вход в сад прекращается в 19:30.

Апрель (с 1 по 30 апреля):

Сад закрыт на просушку.

Интересные факты о Летнем саде

Название не связано с временем года. Сад назвали «Летним» в честь высаживаемых в нём однолетних растений — летников. Позже название также подчёркивало отличие от зимних садов, которые устраивали в закрытых помещениях.

Любимое детище Петра I. Император лично участвовал в проектировании сада, сажал деревья и разбил огород. В 1704 году он наметил первоначальный план парка.

Античные скульптуры. В XVIII веке в Летнем саду было около 150 мраморных статуй и бюстов античных героев. Большая часть скульптур была создана итальянскими мастерами. Сегодня в саду можно увидеть их копии, а оригиналы хранятся в Русском музее.

Фонтаны с баснями. Пётр I хотел, чтобы фонтаны несли просветительскую функцию. Их украшали скульптуры, воплощавшие сцены из басен Эзопа, а рядом устанавливали таблички с цитатами. В XVIII веке в саду было около 70 фонтанов, но большинство из них уничтожило наводнение 1777 года. Во время современной реставрации воссоздали 8 фонтанов.

Дуб-патриарх. В Летнем саду растёт черешчатый дуб, которому около 370 лет — это старейшее дерево Петербурга. Рядом с ним установлена мемориальная табличка.

Памятник Ивану Крылову. В 1855 году в саду установили памятник баснописцу. В народе его прозвали «Дедушка Крылов». У подножия памятника изображены герои его басен: мартышка, осёл, козёл, медведь и другие.

Легенды о подземных ходах. Существует легенда о сети тайных подземных ходов под Летним садом. Однако исследования показали, что обнаруженные в 1920-х годах подземные помещения — это остатки кирпичной кладки от водяных коллекторов для фонтанов.

Венера Таврическая. В 1718 году в Летнем саду установили статую Венеры (Афродиты), найденную при раскопках в Риме. Петербуржцы не приняли античную скульптуру и называли её «срамной девкой» и «белой дьяволицей». После наводнений статую перенесли в Таврический дворец, а позже — в Эрмитаж.

Лебеди в Карпиевом пруду. В тёплое время года в пруду живут лебеди. Осенью их отправляют на зимовку в Ленинградский зоопарк, а весной возвращают в сад.

Штрафная рюмка. На ассамблеях в Летнем саду Пётр I вводил «штрафную» рюмку водки для опоздавших или провинившихся гостей. На кубке была гравировка «пей до дна», которая позже стала крылатым выражением.

