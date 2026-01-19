Вместо золота — топаз размером с голову: нашла филиал Царства Хозяйки Медной горы в Петербурге, и вход туда — бесплатный

Любое ювелирное изделие, независимо от его стоимости, рождается из первозданных элементов — минералов, металлов и пород, добытых из земных недр.

В Санкт-Петербурге расположено уникальное хранилище, где во всем великолепии представлена эта подземная роскошь — Горный музей, незримо связанный с мифами о Хозяйке Медной горы.

Хроника, опередившая время

Попасть в этот музей — заветное желание многих ценителей. Причина кроется не только в богатстве коллекции, но и в невероятной исторической датировке.

“Возможно вам не надоедят все эти камни, если для начала вы будете знать, что Горный музей в Санкт-Петербурге на три года старше Декларации о независимости США”.

Учреждение является неотъемлемой частью Санкт-Петербургского Горного университета, основанного императрицей Екатериной II, и по праву считается первым техническим вузом России.

Императрица продемонстрировала поразительную прозорливость: она издала директиву, обязывающую владельцев российских месторождений и промыслов направлять в имперскую столицу образцы руд и минералов для создания эталонной коллекции.

Это начинание нашло продолжение при Александре I, по чьему указу в период с 1806 по 1811 год было возведено здание, в котором музей располагается и по сей день.

Архитектурное наследие и слияние эпох

Проект этого монументального сооружения был разработан выдающимся русским зодчим из крепостных — Андреем Воронихиным, известным как творец Казанского собора.

Классическое оформление парадных залов — результат совместной работы его помощников, архитектора Александра Постникова и художника Джованни Скотти.

Последнему принадлежит авторство росписи плафона в Колонном зале, где изображена аллегорическая фигура Екатерины II.

Фасад университета наглядно иллюстрирует смену политических формаций. Двуглавый орел, увенчанный императорской короной, был демонтирован в 1920 году и заменен советским гербом.

Недавнее решение о реставрации исторического облика фасада было принято с условием сохранения советских наград.

“По-моему, это хорошо - своеобразная преемственность времён”, что свидетельствует об уважении к сложной и многослойной истории страны.

Сокровища, поражающие воображение

Горный музей занимает третье место в мире по величине среди естественно-научных экспозиций, что полностью оправдывает его неофициальное наименование — “Эрмитаж камней”.

Масштаб и уникальность экспонатов не имеют себе равных. Посетители имеют возможность рассмотреть гигантский топаз, “величиной с голову взрослого человека”, и аметисты, происхождение которых даже музейные старожилы определяют лишь предположительно — возможно, они родом из Бразилии.

В подземном царстве красота и высокая ценность не всегда коррелируют.

Ярким примером служит алмаз “Шах”, привезенный в 1829 году персидским принцем Хосрев-Мирзой в качестве дипломатического жеста извинения после трагической гибели российского посла Александра Грибоедова в Тегеране.

Те, кому посчастливилось увидеть этот камень в Алмазном фонде Кремля, несомненно согласятся, что “Шах” производит неизгладимое впечатление.

Тем не менее, музей предлагает насладиться эстетикой образцов, которые могут быть более доступны, но не менее захватывающи — например, агатами, добытыми на Северном Тимане, или великолепными друзами аметиста с вкраплениями кальцита.

От моды на чугун до исключительности чароита

История демонстрирует, как изменчива мода. Во времена наполеоновских войн “в высшем свете в моду стремительно ворвался “черный металл” — обычный чугун”.

В музее представлена отдельная экспозиция, хранящая немые свидетельства этого периода — ювелирные изделия из чугуна, которые временно вытеснили золото и серебро.

Среди более чем 240 тысяч единиц хранения, представляющих образцы со всех континентов, есть подлинные раритеты. Особое место занимает клинохлор, извлеченный в Иркутской области.

Также нельзя обойти вниманием чароит — “минерал из единственного в мире месторождения Сиреневый камень в Иркутской области”. Этот редкий образец, как отмечают женщины-посетительницы, вызывает особый интерес.

“Воистину – филиал царства хозяйки Медной горы! Столько красоты собрано под одной крышей”.

“Многие из самоцветов настолько шикарно смотрятся, что могли бы украсить самую изысканную модницу”.

Современные правила доступа: запись в цифровом формате

Посещение Горного музея остается бесплатным, что значительно повышает его привлекательность. Однако для входа требуется соблюдение определенных процедур.

Администрация отказалась от старой системы предварительных телефонных звонков, и теперь формирование списка гостей происходит в режиме онлайн.

“На официальном сайте теперь размещена ссылка для виртуальной записи: пока ссылка активна, запись продолжается”.

Следует учитывать, что через эту ссылку можно зарегистрировать только одного человека, поэтому крайне рекомендуется заблаговременно подготовить паспортные данные для быстрой многоустройственной регистрации.

Подтверждение о записи на почту не приходит — на экране просто отображается надпись: “Заявка принята”. Категорическое напоминание касается видеосъемки: в пределах музейного пространства она строго воспрещена.

