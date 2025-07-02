Остров контрастов – от дикой природы до зловонных очистных сооружений: что скрывают петербургские «Канары»

Не на все острова Санкт-Петербурга можно попасть беспрепятственно — некоторые закрыты по понятным причинам, а есть и жилые, но на которые пешеходов не пускают.

Речь пойдет об одном из самых неординарных — острове Канонерском.

Канонерский остров: Неизвестный рай для местных

Канонерский — это поистине уникальное место: смесь жилой застройки, судоремонтного завода и романтического берега Финского залива. Туристы о нем не знают, а местные жители приезжают сюда любоваться закатами и отдыхать на берегу.

Как пишет «Skazka_Travel», этот небольшой островок, протяженностью 5 на 0.65 км, скрывает в себе множество контрастов.

Жилая часть острова совсем крохотная, а остальная территория представляет собой уголок дикой природы, излюбленное место рыбаков. Зимой картина здесь выглядит сюрреалистично — рыбалка на фоне гигантских ледоколов.

Однако, у этого «рая» есть и свои недостатки. Над жилыми домами высится эстакада Западного скоростного диаметра (ЗСД) — жить рядом с ней не самый приятный опыт.

«Химия, грязь летит на дома и в окна», — жалуются местные жители.

Атмосфера упадка и романтика «Канаров»

Среди этой грязи и хаоса удивляют двухэтажные квартиры в старых домах.

По словам старожилов, раньше здесь был не самый благополучный район:

«Ходить вечером — можно отхватить».

Гаражи, старые дома, разбросанный стройматериал — все это создает декорации для съемки апокалиптического фильма.

Но, несмотря на все недостатки, пляж на Канонерском острове пользуется большой популярностью. Многие приезжают сюда не только с острова, но и из других районов города.

«Самое обожаемое место отдыха. Нам по Обводному каналу до тоннеля минут пять езды, а там тоннель, порт и мы в раю! ЗаСаДа, правда, портит вид. Когда ее не было — круче было», — делятся своими впечатлениями петербуржцы в сети.

Неудивительно, что местные жители ласково называют Канонерский остров «Канарами».

Запретный проход: Почему пешеходам вход воспрещен?

Но как же попасть на этот «райский» остров? До 1983 года добраться сюда можно было только на пароме. Затем построили туннель, соединяющий остров с «большой землей».

От метро «Балтийская» до туннеля легко добраться на автобусе. Поговаривают, что раньше ходил трамвай, но его ликвидировали.

И вот тут возникает главная проблема — пешеходам вход в туннель запрещен. Тротуара как такового там нет, есть лишь техническая дорожка, предназначенная не для ходьбы.

Даже если теоретически пробраться в туннель, идти по нему неудобно, некомфортно и опасно — машины несутся, а по дороге бегают стаи собак.

Альтернативный взгляд: не все так радужно

Впрочем, не все жители Петербурга разделяют восторг от Канонерского острова. Некоторые отмечают неприятные запахи, доносящиеся с очистных сооружений на острове Белом.

«Там очистные сооружения рядом на о-ве Белый. Когда ветер оттуда, пахнет отвратно».

Кроме того, в прошлом в районе Двинской улицы находился клеевой завод, который местные называли «костяшкой». Ветер, дувший со стороны завода, также приносил неприятный запах.

Будущее Канонерского: надежды и опасения

Несмотря на все недостатки, Канонерский остров остается уникальным местом со своей атмосферой и историей.

«Маловероятно, что на Канонерке что-то жилое будут строить», — отмечают местные жители.

Это, с одной стороны, позволяет сохранить дикую природу острова, а с другой — оставляет его в состоянии некоторой заброшенности.

Возможно, со временем власти обратят внимание на Канонерский остров и создадут здесь более комфортные условия для жизни и отдыха.

Пока же он остается местом контрастов — смесью «канаров» и апокалиптических пейзажей, доступной только для тех, кто готов преодолеть все трудности, чтобы добраться до этого «райского» уголка Петербурга.