Карельский школьник официально может опаздывать: дорогу в школу делят с волками
Карельский школьник официально может опаздывать: дорогу в школу делят с волками

Опубликовано: 15 января 2026 10:51
 Проверено редакцией
Городовой ру

Подросток рискует жизнью, добираясь до школьного автобуса: местная администрация не имеет средств на ремонт дороги.

В Виданах Пряжинского района Карелии ученик десятого класса вынужден ежедневно преодолевать сложный путь до школы по разбитой дороге, где иногда встречаются дикие звери. Из-за опасности ему составили особый график: теперь подростку разрешено посещать занятия со второго или третьего урока. Это предоставило возможность родителям самостоятельно доставлять сына в учебное заведение, расположенное в Чалне.

Семья Алексеевых переехала в Виданы в 2019 году, и с этого времени школьника обычно возила на занятия мама. Однако после того, как автомобиль сломался в 2024 году, стало невозможно доставлять ребёнка к месту учёбы. С тех пор вопрос о плохой дороге не решён, хотя судебное разбирательство между семьёй и районной администрацией ведётся уже с 2019 года.

В начале 2024 года суд принял сторону семьи, обязав власти привести дорогу в порядок к 24 декабря 2025 года. Однако реальных шагов по ремонту так и не было предпринято, и средства из местного бюджета на эти цели не выделяются. Мальчик по-прежнему вынужден ходить по опасному маршруту.

Местная администрация предложила семье самостоятельно найти человека, который смог бы довозить ученика до остановки, где проходит школьный автобус. Семья откликнулась и нашла такого кандидата, однако позже выяснилось, что заключить договор с этим человеком администрация не может.
Мама школьника рассказала:

«Они обещали оформить договор, но после этого сообщили, что не знают, из какого бюджета должны осуществлять выплаты физлицу, и написали: „не представляется возможным“».

В региональном министерстве образования уточнили, что задача по приведению дороги в надлежащее состояние остаётся на контроле, и работа в этом направлении продолжается.

Автор:
Юлия Аликова
Город
