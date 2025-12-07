Карта отдыха по России может расшириться: какие новые территории могут стать туристическими

В Государственной думе обсудят законопроект, который касается новых правил распоряжения федеральными землями у водоемов. Ключевой вопрос этого документа — как использовать территории вдоль воды шириной до 20 метров, которые находятся в федеральной собственности. Рассмотрение в первом чтении назначено на 9 декабря, а окончательное принятие возможно в весеннюю сессию парламента.
Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям уже рекомендовал поддержать эти изменения. Ожидается, что новые нормы позволят использовать такие земли в целях развития туризма, отдыха и организации сервисных услуг, причем все действия будут происходить по единым для всех регионам процедурам.
В пресс-службе Росреестра подчеркнули, что новые правила касаются публичных участков, частично или полностью находящихся в прибрежной полосе. Председатель профильного комитета Сергей Гаврилов обратил внимание на экономическую значимость изменений для приграничных районов и лесных территорий:
"В приграничных районах и лесных массивах такие участки вовлекаются в проекты, приносящие арендные платежи, налоги и обновленную инфраструктуру", — заявил он.
Следует отметить, что покупка этих земельных участков в частную собственность не предусматривается. Арендаторам будет поручено не только обеспечивать охрану водоемов, но и следить за тем, чтобы у граждан сохранялся свободный доступ к береговой зоне.
Новая инициатива может дать регионам дополнительные возможности для развития туризма, что приведет к увеличению поступлений в бюджет и появлению новых рабочих мест. В то же время правила сохраняют баланс между интересами бизнеса и правом людей на доступ к воде.