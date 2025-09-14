Городовой / Общество / Картонная пирамида: почему в СССР молоко продавали в треугольных пакетах
Картонная пирамида: почему в СССР молоко продавали в треугольных пакетах

Опубликовано: 14 сентября 2025 13:32
молоко
Картонная пирамида: почему в СССР молоко продавали в треугольных пакетах
Фото: Городовой.ру

Не очень удобные, но запоминающиеся.

Треугольная упаковка молока появилась в СССР не из-за эстетики, а из-за нехватки стеклянных бутылок. В 1944 году швед Эрик Валленберг придумал тетраэдр: минимум швов, меньше брака, быстрое производство и герметичность.

Советское министерство пищевой промышленности купило технологию у Tetra Pak, и уже в 1959-м Черкизовский молочный завод выпускал 5800 пакетов в час против двух тысяч стеклянных бутылок.

Но треугольники прожили недолго. К концу 80-х их убила логистика — пирамидки занимали слишком много места в ящиках и на складах.

Плюс бытовая проблема: отрезал уголок — и уже не закроешь. Так на смену тетраэдрам пришли «кирпичики» и пластиковые бутылки.

Автор:
Игорь Мустафин
