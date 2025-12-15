Почему петербуржцы потянулись в Поднебесную: спрос на рейсы в Китай удвоился

В первые месяцы после отмены виз россияне стали на 31% чаще совершать поездки в Китай, если сравнивать с тем же отрезком прошлого года.
Половина планирующих визит — это люди, относящиеся к «миллениалам», а доля молодежи, так называемых «зумеров», выросла в два раза, сообщает ТАСС.
Эти данные были собраны в ходе исследования известного онлайн-портала для путешественников.
Десятая часть всех проданных авиабилетов принадлежит жителям Владивостока, Иркутска и Санкт-Петербурга. Кроме того, спрос на рейсы из Санкт-Петербурга, Владивостока, а также Екатеринбурга увеличился вдвое, что демонстрирует возросший интерес к поездкам именно из этих городов.
Лидирует по востребованности столица Китая — каждый третий билет куплен в Пекин.
К числу других популярных городов относятся Шанхай, на который приходится 20% билетов, Гуанчжоу с показателем 13%, Харбин — 9%, а также Гонконг и Санья, на долю которых приходится по 5%.
За три месяца действия безвизового режима число туристов из России в Санье выросло втрое, а в Шанхае и Гонконге — вдвое.
Специалисты портала пояснили, что средняя цена перелета в экономическом классе по маршруту туда-обратно сейчас составляет 89 тысяч рублей.
Стоимость выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Эксперты также отмечают, что примерно каждый второй россиянин рассматривает возможность провести новогодние праздники в путешествии.