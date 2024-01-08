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Кекс «Красный бархат» приготовите в кружке: испечется за 90 секунд

Кекс «Красный бархат» приготовите в кружке: испечется за 90 секунд
Как приготовить кекс «Красный бархат» в микроволновке

Съедается за секунду.

Простой, но очень вкусный десерт, можно приготовить и без духовки. Нежный аппетитный кекс «Красный бархат» получится замешать и испечь в одной кружке. При грамотном подходе к декору у домочадцев от удивления челюсть отвиснет.

На две порции вам понадобятся:

  • яйца — 1 шт.,
  • растительное масло — 3 ст. л.,
  • обезжиренные сливки — 3 ст. л.,
  • ванилин — 1 ½ ч. л.,
  • сахар — ¼ стакана,
  • какао — 2 ст. л.,
  • мука — ¼ стакана,
  • разрыхлитель — 1 ч. л.,
  • уксус — ¼ ч. л.,
  • щепотка соли,
  • красный краситель — 1 ч. л.,
  • любой топпинг.

Прямо в кружке начните взбивать яйцо, добавьте масло, краситель, сливки и ванилин. Не переставая помешивать, засыпьте сахар, какао, муку, разрыхлитель и соль. В конце идет уксус. Как только получится однородная масса, часть перелейте в другую чашку.

Запекайте в микроволновке не дольше 90 секунд, пока тесто не станет пышным. Подавайте с карамельным топпингом, орехами или сахарной пудрой, советует портал «Рамблер».

Источник фото: Изображение от Freepik

Общество Кулинария Рецепты
8 января 2024 11:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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