Кекс «Красный бархат» приготовите в кружке: испечется за 90 секунд

Простой, но очень вкусный десерт, можно приготовить и без духовки. Нежный аппетитный кекс «Красный бархат» получится замешать и испечь в одной кружке. При грамотном подходе к декору у домочадцев от удивления челюсть отвиснет.

На две порции вам понадобятся:

яйца — 1 шт.,

растительное масло — 3 ст. л.,

обезжиренные сливки — 3 ст. л.,

ванилин — 1 ½ ч. л.,

сахар — ¼ стакана,

какао — 2 ст. л.,

мука — ¼ стакана,

разрыхлитель — 1 ч. л.,

уксус — ¼ ч. л.,

щепотка соли,

красный краситель — 1 ч. л.,

любой топпинг.

Прямо в кружке начните взбивать яйцо, добавьте масло, краситель, сливки и ванилин. Не переставая помешивать, засыпьте сахар, какао, муку, разрыхлитель и соль. В конце идет уксус. Как только получится однородная масса, часть перелейте в другую чашку.

Запекайте в микроволновке не дольше 90 секунд, пока тесто не станет пышным. Подавайте с карамельным топпингом, орехами или сахарной пудрой, советует портал «Рамблер».

Источник фото: Изображение от Freepik