Кекс «Красный бархат» приготовите в кружке: испечется за 90 секунд

Простой, но очень вкусный десерт, можно приготовить и без духовки. Нежный аппетитный кекс «Красный бархат» получится замешать и испечь в одной кружке. При грамотном подходе к декору у домочадцев от удивления челюсть отвиснет.
На две порции вам понадобятся:
- яйца — 1 шт.,
- растительное масло — 3 ст. л.,
- обезжиренные сливки — 3 ст. л.,
- ванилин — 1 ½ ч. л.,
- сахар — ¼ стакана,
- какао — 2 ст. л.,
- мука — ¼ стакана,
- разрыхлитель — 1 ч. л.,
- уксус — ¼ ч. л.,
- щепотка соли,
- красный краситель — 1 ч. л.,
- любой топпинг.
Прямо в кружке начните взбивать яйцо, добавьте масло, краситель, сливки и ванилин. Не переставая помешивать, засыпьте сахар, какао, муку, разрыхлитель и соль. В конце идет уксус. Как только получится однородная масса, часть перелейте в другую чашку.
Запекайте в микроволновке не дольше 90 секунд, пока тесто не станет пышным. Подавайте с карамельным топпингом, орехами или сахарной пудрой, советует портал «Рамблер».
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