Кем мечтают видеть своих детей современные родители России?
Кем мечтают видеть своих детей современные родители России?

Опубликовано: 24 января 2026 14:58
 Проверено редакцией
Городовой ру

Более четверти родителей в России хотели бы видеть будущую профессию своих детей в области медицины. К такому выводу пришли специалисты холдинга «Ромир», которые провели опрос среди родителей. По результатам исследования, врачебное направление выбрали 26% опрошенных, что на 2 процентных пункта больше, чем шесть лет назад.

Наиболее ярко такая тенденция выражена у жителей Центрального федерального округа, где 37% родителей считают работу врача самой привлекательной для следующего поколения. Это уже не первый год, когда медицина сохраняет лидирующую позицию среди предпочтений. Далее по популярности следует профессия программиста — её приняли во внимание 24% участников опроса.

На третьем месте по частоте упоминаний расположились юристы и экономисты: их выбрали 19% респондентов. Чуть меньше мам и пап советовали бы детям выбрать предпринимательство (18%) или инженерную специальность (17%). Кроме того, 12% родителей высказали мнение в пользу работы на государство, а преподавание оказалось интересным для 10% опрошенных.

Основные профессии, которые хотят для своих детей российские родители:

  • Врач — 26%;
  • Программист — 24%;
  • Юрист, экономист — 19%;
  • Предприниматель — 18%;
  • Инженер — 17%;
  • Госслужащий — 12%;
  • Преподаватель — 10%.

Автор:
Юлия Аликова
