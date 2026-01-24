Кем мечтают видеть своих детей современные родители России?

Более четверти родителей в России хотели бы видеть будущую профессию своих детей в области медицины. К такому выводу пришли специалисты холдинга «Ромир», которые провели опрос среди родителей. По результатам исследования, врачебное направление выбрали 26% опрошенных, что на 2 процентных пункта больше, чем шесть лет назад.

Наиболее ярко такая тенденция выражена у жителей Центрального федерального округа, где 37% родителей считают работу врача самой привлекательной для следующего поколения. Это уже не первый год, когда медицина сохраняет лидирующую позицию среди предпочтений. Далее по популярности следует профессия программиста — её приняли во внимание 24% участников опроса.

На третьем месте по частоте упоминаний расположились юристы и экономисты: их выбрали 19% респондентов. Чуть меньше мам и пап советовали бы детям выбрать предпринимательство (18%) или инженерную специальность (17%). Кроме того, 12% родителей высказали мнение в пользу работы на государство, а преподавание оказалось интересным для 10% опрошенных.

Основные профессии, которые хотят для своих детей российские родители:

Врач — 26%;

Программист — 24%;

Юрист, экономист — 19%;

Предприниматель — 18%;

Инженер — 17%;

Госслужащий — 12%;

Преподаватель — 10%.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».