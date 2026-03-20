Мурзик, брысь: эти 10 способов сберегли мои нервы – отучила котов гадить на грядках раз и навсегда Полезное
350 соцобъектов за три года: Петербург бьёт рекорды строительства Город
Когда можно купаться в Финском заливе? Вопросы о Петербурге
Жемчужины глубинки: 5 российских деревень и сел, которые заинтересуют туриста Полезное
Какие мероприятия проводятся в Ледовом дворце Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
«Киберполиция» из Манилы: новый трюк петербургских мошенников

Опубликовано: 20 марта 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Злоумышленники обманывают не только россиян, но и жителей других стран СНГ.

В Санкт-Петербурге сообщили о новой схеме обмана. Мошенники выдают себя за представителей Международной киберполиции.

По данным пресс-службы городской полиции, аферисты запускают русскоязычные сайты и страницы, где обещают вернуть средства, сообщает АиФ.

Они утверждают, что их «полиция» базируется в Маниле или подобных локациях и опирается на «Интерпол», «Евросоюз» и другие престижные структуры.

Преступники нацелились не только на россиян, но и на граждан стран СНГ. К примеру, в Узбекистане распространили поддельное видео, где «следователь» призывает позвонить, чтобы якобы вернуть похищенные деньги.

Юлия Аликова
