Кинолог объяснил, как оставить собаку на передержку на новогодние праздники

Опубликовано: 30 декабря 2025 15:45
Кинолог объяснил, как оставить собаку на передержку на новогодние праздники
Некоторые животные нуждаются в постоянном присутствии своих владельцев дома.

В российской кинологической федерации объяснили, что на время новогодних каникул оставить собаку можно только в тех условиях, где ей будет обеспечено спокойствие и привычная обстановка.

Президент федерации Владимир Голубев отметил важность комфорта животного в период разлуки с хозяевами.

По его словам, даже при разлуке в подходящей обстановке собака испытывает стресс, а пребывание в неудобном для неё месте только усиливает переживания, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на «Радио 1».

Голубев уточнил, что не всех домашних питомцев рекомендуют отправлять на временное содержание. Особое внимание стоит уделять щенкам, недавно появившимся в доме животным, а также собакам с трудностями в поведении.

Для таких случаев президент федерации предложил рассмотреть возможность взять любимца с собой.

Специалист также считает, что лучший способ обеспечить животному уход — обратиться к знакомым людям, у которых собака уже бывала и чувствует себя уверенно.

Кроме того, загородные гостиницы для животных, по мнению Голубева, подходят больше городских вариантов, поскольку во время праздников там спокойнее и меньше шума от петард и салютов.

