Кинолог объяснил, как оставить собаку на передержку на новогодние праздники

Новости по теме

В Петербурге взялись за собак: ЗакС поддержал рост штрафов за нападения питомцев на людей

Перейти

«Построить свою приватную площадку для питомцев»: что делать петербуржцам, которым негде гулять с собакой

Перейти

Квартиры петербуржцев превращаются в минные поля для кошек и собак: что портит здоровье домашних питомцев

Перейти

Питомцам — парки, людям — пляжи: почему петербургские власти отказались от пляжей для собак на берегу

Перейти

Калининград ждет петербуржцев с питомцами: самые живописные маршруты и парки для прогулок с собакой

Перейти