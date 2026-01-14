Кислятина, да еще и толстое тесто: зря я считал, что готовлю блины по традиционным русским рецептам

На Масленицу на Руси традиционно пекли не тонкие блины, к которым мы привыкли сегодня, а пышные, дрожжевые.
Их часто готовили на гречневой или ржаной муке, что придавало выпечке особый, чуть кисловатый вкус и плотную текстуру.
Приготовление теста было целым ритуалом: опару замешивали ночью, иногда на талой снеговой воде, сопровождая процесс особыми заговорами.
Современные блины, как правило, тонкие и готовятся на пшеничной муке без дрожжей, что делает их более нежными, но лишает того характерного «воздушного» качества. Раньше первый блин часто отдавали нищим или оставляли на окне «за упокой», следуя поминальной традиции.
Сейчас этот обычай почти забыт, и блины стали символом праздника и солнца, а не частью обряда.