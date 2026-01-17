Китайцы придумали, чем покрасить Россию: Xiaomi удивила новым товарным знаком

Компания Xiaomi зарегистрировала свой товарный знак на территории России. Процедура официального оформления прошла в отечественном ведомстве по интеллектуальной собственности, и сделка включает широкий перечень классов товаров и услуг. По данным, заявка была подана в августе 2025 года.

Соглашение распространяется на 14 категорий товаров Международной классификации. В их число входят красители, промышленные и исследовательские устройства, техника для аудио- и видеозаписи, научное и медицинское оборудование, а также музыкальные инструменты. Регистрация также охватывает услуги в областях управления предприятиями, финансов, строительных и транспортных работ, хранения, организации туризма, образования, промышленного анализа, исследований и различных юридических и охранных направлений.

Право на использование зарегистрированного обозначения остается за компанией до августа 2035 года. Подобная регистрация позволяет Xiaomi легально использовать свой бренд на российском рынке в течение 10 лет. По информации представителей компании, это решение охватывает не только технические товары, но и широкий спектр деловых услуг.

Xiaomi, основанная в Пекине в 2010 году, вышла на рынок со смартфонами и потребительской электроникой. C 2018 года бумаги компании котируются на бирже в Гонконге. В марте 2024 года было объявлено о выпуске первого электромобиля, что стало новым этапом в развитии компании.

