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В Петербурге услуги автосервисов «взлетели в цене» из-за китайских машин

21 февраля 2025 20:32
В Петербурге услуги автосервисов «взлетели в цене» из-за китайских машин
В Петербурге услуги автосервисов «взлетели в цене» из-за китайских машин
globallookpress/Belkin Alexey

Автовладельцы столкнулись с более высокими расценками на ремонт и обслуживание.

В Санкт-Петербурге наблюдается интересная тенденция на рынке автосервисных услуг: рост цен, вызванный увеличением количества китайских автомобилей на дорогах города. Эта ситуация стала следствием нескольких факторов.

С одной стороны, увеличение среднего возраста автомобилей и уход с рынка европейских, американских, корейских и японских брендов создали повышенный спрос на ремонт в целом. С другой, к концу 2024 года многие водители перешли на китайские автомобили, требующие особого подхода к обслуживанию.

Как пишет «Деловой Петербург», именно этот фактор стал ключевым в подорожании услуг. Обслуживание китайских машин требует иных навыков, оборудования и запчастей, что увеличивает затраты автосервисов.

«С ремонтом китайских автомобилей у многих автосервисов возникают сложности: недостаток квалифицированных специалистов, дефицит оригинальных запчастей и отсутствие наработанных ремонтных технологий для этих марок», — отметил Алмас Гаджиев, руководитель отдела маркетинга одной из сети автосервисов.

Это подтверждается и статистикой: средний чек в сети автосервисов в прошлом году увеличился на 26% по сравнению с 2023-м. Рост стоимости запчастей из-за логистических сложностей и изменения структуры рынка после ухода европейских производителей также сыграл свою роль.

Помимо ремонта, выросли цены и на детейлинг-услуги, пользующиеся всё большей популярностью у автовладельцев. Поддерживать внешний вид китайского автомобиля становится дороже. По словам экспертов, в ближайшее время рынок автосервисных услуг будет адаптироваться к новым реалиям. Однако для этого потребуется время и инвестиции в обучение специалистов, а также налаживание поставок запчастей.

Значительную часть стоимости ремонта составляют фонд оплаты труда, материалы, запчасти и арендные платежи. За последние 2–3 года ежегодный рост по всем этим показателям составляет 10–15%. Отдельно запчасти подорожали примерно на 4%. Таким образом, петербургским автовладельцам, перешедшим на китайские автомобили, приходится платить больше за их обслуживание. Адаптация рынка потребует времени, поэтому в ближайшем будущем цены на автосервисные услуги, вероятно, останутся высокими.

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Автор:
Автоновости
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