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Кофейное пятно выведете без стирки: просто натрите его этим средством

Кофейное пятно выведете без стирки: просто натрите его этим средством
Как вывести кофейное пятно без стирки

Не останется и следа.

Разлитый на футболку кофе не должен становится поводом для расстройства. Вещь даже стирать не придется, а тем более замачивать в дорогих пятновыводителях. Достаточно просто протереть загрязнение спасительным средством, чтобы она вновь стала как новая.

Если хозяйка по совместительству еще и заботливая мать, в ее доме точно найдется подходящий состав. Вывести коричневую кляксу помогут обычные детские салфетки. Закупиться парой–тройкой пачек стоит даже тем, чьи наследники давно выросли, как раз на такие случаи.

Салфетки отлично справляются с последствиями от утреннего кофе: пятно исчезает как по волшебству. Столь простой способ подходит для всех видов ткани, не деформирует ее и не оставляет следов, говорится на Дзен-канале Technotion.

Источник фото: Изображение от lookstudio на Freepik

Общество Дом Лайфхак
10 ноября 2023 12:15
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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