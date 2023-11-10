Кофейное пятно выведете без стирки: просто натрите его этим средством

Разлитый на футболку кофе не должен становится поводом для расстройства. Вещь даже стирать не придется, а тем более замачивать в дорогих пятновыводителях. Достаточно просто протереть загрязнение спасительным средством, чтобы она вновь стала как новая.

Если хозяйка по совместительству еще и заботливая мать, в ее доме точно найдется подходящий состав. Вывести коричневую кляксу помогут обычные детские салфетки. Закупиться парой–тройкой пачек стоит даже тем, чьи наследники давно выросли, как раз на такие случаи.

Салфетки отлично справляются с последствиями от утреннего кофе: пятно исчезает как по волшебству. Столь простой способ подходит для всех видов ткани, не деформирует ее и не оставляет следов, говорится на Дзен-канале Technotion.

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