Когда Европа была в двух шагах: куда отправлялись петербургские поезда Российской империи

Как путешествовали по Европе из России накануне войны.

В последние десятилетия XIX века и первые годы XX столетия, накануне Первой мировой войны, путешествие из Санкт-Петербурга или Москвы в Европу перестало быть исключительным событием, доступным лишь избранным.

Для определённых категорий граждан оно стало почти обыденным делом. Газеты пестрели расписаниями, а билеты на поезда, увозившие пассажиров в европейские столицы — Берлин, Париж, Вену и даже к тёплому побережью Ниццы — продавались в кассах Варшавского и Курского вокзалов.

Скорость и роскошь международных экспрессов

Представьте: вечером, усевшись в комфортабельный вагон в Петербурге, уже через двое суток можно было прогуливаться по Елисейским Полям. Москвичам также была доступна возможность всего за два дня оказаться на Лазурном берегу.

Всё это стало возможным благодаря международным экспрессам Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL) и тщательно скоординированным расписаниям.

Эти поезда стыковали русскую железную дорогу с европейской сетью на пограничных станциях Вержболово (с русской стороны) и Эйдткунен (с германской).

Здесь на границе происходила неизбежная пересадка: вагоны на русской широкой колее заканчивали путь, а на соседних путях уже ждали составы европейского стандарта.

“Nord-Express”: сердце сухопутно-морского маршрута

Главной артерией, связывавшей Россию с Западной Европой, был знаменитый «Nord-Express», он же «Северный экспресс». Этот поезд стал символом роскоши и скорости.

Реклама конца XIX века обещала доставить пассажиров из Петербурга в Париж “ровно за 60 часов”. А уже к 1914 году время в пути существенно сократилось, составив всего 44 часа 15 минут.

Расписание того года впечатляет: отправление с Варшавского вокзала в 19:45, прибытие в Берлин на следующий день в 22:53 и, наконец, в Париж — к 16:00 второго дня.

По тем временам это была “какая-то космическая скорость”. Для сравнения, современные поезда из Москвы в Париж (с пересадками) следуют около 37 часов.

По этому же маршруту часть вагонов шла не в Париж, а до бельгийского порта Остенде. Там пассажиры пересаживались на паром до Дувра.

Таким образом, Петербург и Лондон были связаны единым «сухопутно-морским» маршрутом — поездом и паромом, расписания которых совпадали до часа.

“Поезд великих князей” на Лазурный берег

Особое место занимал Wien–Nizza–Cannes-Express — роскошный поезд CIWL, курсировавший с 1896 по 1939 год. Иногда его называли Wien–San Remo–Nizza–Cannes-Express, а в отдельные годы состав начинал свой путь из самого Санкт-Петербурга.

Этот поезд соединял Центральную Европу и Франко-итальянскую Ривьеру. Среди его постоянных пассажиров были представители высшей знати — русские великие князья и австрийские эрцгерцоги.

Не случайно до 1914 года он получил прозвище «Train des Grand-Ducs» — «Поезд великих князей». Для российских путешественников этот экспресс открывал прямую дорогу к зимнему сезону на Лазурном берегу — в Ницце, Каннах, Монте-Карло.

Вена и Берлин: ворота в сердце Европы

Символической «дверью» из России в Европу была Варшавско-Венская железная дорога — вторая железная дорога в Российской империи, открытая в 1840 году. Через неё шли все южные международные экспрессы.

Вена, императорская столица Габсбургов, была обязательным пунктом для дипломатов, музыкантов, учёных. Берлин же стал главным транзитным центром: здесь пересаживались на поезда в Гамбург, Кёльн и Брюссель.

Для путешественников из Петербурга он был первой большой европейской столицей после пересечения границы: уже через 27-28 часов пути поезд прибывал на берлинский вокзал.

Путешествие с комфортом: больше, чем просто поезд

Скорый международный поезд тех лет — это, разумеется, не привычные нам плацкартные и купейные вагоны. Вагон-рестораны CIWL предлагали изысканные блюда, купе были обиты мягкими диванами, а интерьер напоминал скорее дорогой отель, чем транспортное средство.

Пассажир, купивший билет в Петербурге, получал не только расписание, но и целую брошюру-путеводитель: какие города он увидит из окна, во сколько поезд останавливается на каждой станции.

Путеводители Bradshaw’s или реклама CIWL подробно описывали все этапы пути, делая каждое путешествие не просто поездкой, а настоящим светским событием.

К лету 1914 года из России можно было оказаться: