Когда квадратные метры пляшут: что необычного ждёт рынок жилья в России

В конце декабря наблюдалось увеличение количества сделок с жильём, приобретённых с привлечением ипотечных средств, почти в два раза по сравнению с концом 2024 года.

Одновременно число покупок без использования банковских кредитов уменьшилось на 15%. Такие изменения, по выводам специалистов центра М2, указывают на возможные перемены на рынке недвижимости, сообщает «Газета.Ru».

В декабре 2025 года зафиксирован существенный подъём: регистрация сделок с недвижимостью выросла на 37% относительно ноября, а если сравнивать с концом прошлого года, увеличение составило 5%.

По мнению экспертов, к этому привело несколько факторов: традиционный рост активности покупателей перед праздниками, понижение ключевой ставки, а также стремление многих семей воспользоваться льготной ипотекой до ужесточения условий с февраля следующего года.

Доля квартир, приобретённых с помощью ссуды банка, заметно возросла с 23% до 42% за год.

Январь обычно становится более спокойным месяцем: на это влияют длинные праздники и сокращение рабочих недель, а также снижение расходов после новогодних выходных.

Аналитики М2 ожидают, что в этом месяце динамика замедлится. По их предположениям, выдача новых ипотечных кредитов упадёт до 227 миллиардов рублей, что значительно меньше декабрьского максимума, а сделок без привлечения ипотеки будет около 112 тысяч.

В результате такой паузы банки смогут скорректировать кредитные программы, чтобы соответствовать изменившимся условиям рынка.

По мнению Якова Новожилова, заместителя главы департамента стратегии финансов экосистемы недвижимости М2, впереди переход к новым принципам организации рынка.

«Учитывая итоги 2025 года и прогнозы на ближайший период, рынок готовится к трансформации: от модели, зависимой от государственных субсидий, к более сбалансированной и диверсифицированной структуре, основанной на фундаментальных экономических условиях и долгосрочном спросе на жильё», — рассказал Яков Новожилов.

За весь 2025 год, согласно Единому государственному реестру недвижимости, объём сделок с жильём оказался на 11% ниже, чем год назад.

Эксперты связывают это с небывалым уровнем активности покупателей в предыдущем году, когда действовали более выгодные государственные программы кредитования под 8% годовых, а ключевая ставка была заметно ниже. Такие условия привели к временному всплеску спроса на жильё в 2024 году.

