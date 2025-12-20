Самый необычный маяк под Петербургом: почему он превратился в дом и что от него осталось

Стоит он на Сяси давно, но его прошлую жизнь знают далеко не все.

На берегу Сяси стоит сооружение, которое сложно отнести к привычным категориям. Колчановский маяк — старейший речной маяк Ленинградской области — не просто утратил своё первоначальное назначение. Он превратился в жилой дом, потом в усадьбу промышленника, затем в санаторий.

Сегодня это один из самых необычных памятников региона: маяк, который стал усадьбой и прожил долгую жизнь совсем не так, как планировалось.

Когда река была дорогой

Маяк появился в 1840 году — как сигнальная башня Тихвинской водной системы. Река Сясь вела суда от Балтики к Волге, а у Колчаново предупреждали о порогах. Но маловодность пути и приход железной дороги быстро сделали речное движение нерентабельным.

К концу XIX века маяк оказался без дела — и именно тогда у него началась новая биография.

Усадьба, выросшая вокруг башни

В 1865 году лесопромышленник Михаил Шарапов купил землю напротив пристани и пристроил к маяку деревянный дом. Получилась резная усадьба с элементами фахверка — белая, с голубыми деталями, совершенно несхожая с сельскими домами этих мест.

Жилое крыло и сигнальная башня оказались под одной крышей, и маяк стал центром оригинальной загородной резиденции.

Второе дыхание в советское время

Усадьбу приспособили под дом отдыха, а в войну здесь разместился госпиталь. После неё комплекс стал детским санаторием: сюда приезжали школьники с заболеваниями дыхательной системы и продолжали учиться прямо в усадьбе.

Место, задуманное как ориентир для судов, неожиданно оказалось местом восстановления и тишины.

Тихие руины

Пожар 2020 года сильно повредил усадебную часть. Башня сохранилась, но комплекс стоит в руинах и ждет решения о будущем. Даже в нынешнем состоянии маяк-усадьба остаётся уникальным объектом — примером того, как одно сооружение может пройти через несколько эпох и функций, сохранив при этом свой узнаваемый силуэт.