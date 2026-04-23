Когда открывается метро Юго-Западная Петербургского метрополитена?

Станция метро «Юго-Западная» в Санкт-Петербурге открылась в конце декабря 2025 года.

Станция метро «Юго-Западная» в Санкт-Петербурге уже открыта для пассажиров — она начала работу 26 декабря 2025 года. Станция работает ежедневно с 05:32 до 00:02.

Это первая станция новой Красносельско-Калининской линии (также известной как «коричневая» линия). Вместе с ней открылась станция «Путиловская», и на данный момент это единственные станции на линии.

Интересные факты о станции

Глубина заложения. «Юго-Западная» расположена на глубине 56 метров (уровень головки рельса) и 49 метров (уровень свода). Это одна из самых глубоких станций в петербургском метро.

Проектные названия. До официального открытия станция носила рабочие названия «Улица Маршала Казакова» и «Казаковская».

Архитектура и конструкция. «Юго-Западная» — пилонная трёхсводчатая станция с островной платформой. Её спроектировали с учётом возможности эксплуатации 8-вагонных составов поездов, поэтому длина платформы составляет 162 метра.

Платформенные раздвижные двери. Станция оборудована платформенными раздвижными дверьми, которые повышают безопасность пассажиров и улучшают микроклимат на платформе. Однако они установлены не на всю высоту и длину станции.

Расположение. Вестибюль «Юго-Западной» находится на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова. Станция обеспечивает транспортную доступность для жителей Красносельского района и упрощает сообщение с центром города.

История строительства. Сроки открытия станции неоднократно переносились. Изначально завершение строительства планировалось к 2024 году, затем дату сдвигали на 2025 год, а фактическое открытие состоялось в конце 2025 года. Задержки были связаны с различными этапами работ, включая отделку, пусконаладочные работы и благоустройство прилегающей территории.

