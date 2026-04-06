Когда в Санкт-Петербурге пройдет стоматологическая выставка?

В 2026 году крупнейшая стоматологическая выставка в Санкт-Петербурге — «Дентал-Экспо Санкт-Петербург» — пройдет с 7 по 9 апреля в КВЦ «Экспофорум». Это ключевое событие для профессионалов стоматологической индустрии Северо-Запада, объединившее выставку оборудования, материалов и услуг, а также насыщенную образовательную программу.
Что будет на выставке
На мероприятии представились более 100 российских и международных брендов, а также крупнейших дистрибьюторов Северо-Западного региона. Посетители смогут:
- протестировать стоматологическое оборудование, инструменты и материалы в режиме реального времени;
- увидеть в работе сложное технологическое оборудование;
- сравнить предложения поставщиков и выбрать оптимальные решения для клиник.
Среди фокусных разделов выставки — «Зуботехническое оборудование и материалы». Особое внимание будет уделено цифровым технологиям: 3D-печати, компьютерному моделированию и инновационным программным решениям.
Деловая программа
В рамках мероприятия запланированы:
- XV Международная научно-практическая конференция «Стоматология Северной Столицы».
- Конференция «Современные методы диагностики и лечения в детской стоматологии, ортодонтии и других направлениях амбулаторной стоматологической практики». Обе конференции были аккредитованы в системе НМО.
- Конгресс по зуботехническому искусству и менеджменту LAB DAY. Модератором выступил Денис Рамазанов — зубной техник с 16-летним опытом, основатель Академии зубных техников и бренда Butterfly Lab. Среди спикеров — Андрей Черных, эксперт в высокоэстетических керамических реставрациях и работе с циркониевыми каркасами.
- Образовательный клуб Dentist + LAB Club. Три дня авторских лекций, мастер-классов и семинаров для стоматологов различной специализации, зубных техников, руководителей и администраторов клиник.