Чайник против омывателя: как лимонная кислота спасет вашу систему стеклоомывателя

Как правильно ухаживать за системой стеклоомывателя и не навредить машине?

После нескольких лет эксплуатации автомобиля владелец замечает, что форсунки стеклоомывателя стали хуже подавать воду или незамерзающую жидкость на ветровое стекло. Если же злоупотреблять заливкой в бачок простой воды, то и датчик уровня может зарасти налетом солей.

По всемирной Сети гуляет множество лайфхаков, предлагающих для очистки форсунок залить в бачок стеклоомывателя газировку, в состав которой входит ортофосфорная кислота. Например, колу любого производителя, так как рецепт у всех приблизительно одинаков. Стоит ли следовать этому совету?

Вода из-под крана: Враг или друг?

Как пишет «За Рулем», не стоит заливать воду из водопроводного крана, если известно, что она содержит большое количество растворенных солей. Это будет сразу видно по отложениям накипи в чайнике. Есть смысл заливать в бачок кипяченую воду. Так можно отсрочить неприятности, связанные с отложением солей в системе стеклоомывателя.

Недостатки колы: Низкая концентрация и риск засорения

Действие колы в системе стеклоомывателя определяется содержащейся в напитке ортофосфорной кислотой, которая должна взаимодействовать с отложениями солей, растворяя их. Но, даже залив неразбавленную колу в бачок омывателя, можно получить недостаточно высокую концентрацию кислоты.

Поэтому эффективность такого совета довольно низкая. Кола очень слабо растворяет отложения, но иногда вызывает дробление крупных фракций. Известны случаи, когда отколовшийся кусочек отложений полностью забивал форсунку стеклоомывателя.

Кислота, длительное время оставшаяся в полости короба воздухопритока, который расположен непосредственно под дворниками, будет вредить кузову автомобиля. Особенно если там уже есть очаги коррозии.

Лимонная кислота: Безопасная и эффективная альтернатива

Не секрет, что хозяйки чаще всего отмывают чайники от накипи с помощью лимонной кислоты. Ее можно использовать и для очистки стеклоомывателя.

Главным преимуществом является возможность регулировать концентрацию раствора. Например, в сильный ливень можно залить в бачок более концентрированный раствор лимонной кислоты, который будет быстро смываться с кузова дождем и не нанесет вреда металлу.

Концентрированным раствором можно промыть систему и перед посещением автомойки. В качестве профилактики можно добавлять буквально несколько кристалликов лимонной кислоты при каждом доливе воды в бачок.

Лайфхак с колой для очистки форсунок стеклоомывателя — не самый эффективный и безопасный. Гораздо лучше использовать проверенное средство – лимонную кислоту, которая позволяет контролировать концентрацию раствора и не наносит вреда кузову автомобиля.