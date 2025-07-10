Эстетика vs. Экономия: за что петербургский ЗАГС попал под шквал критики

Замена кондиционеров во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной вызвала бурю негодования среди петербуржцев.
Видео с «обновкой» набрало в соцсетях почти 2,4 миллиона просмотров и сотни гневных комментариев.
“Что за колхоз?”: реакция пользователей
Пользователи соцсетей в один голос критикуют установленные кондиционеры, называя это «колхозом» и «ужасом».
«Что за колхоз?», — возмущаются в комментариях.
«Испортить такое здание этим ужасом», — пишут другие пользователи.
Петербуржцы считают, что ЗАГС просто сэкономил на замене напольных кондиционеров, которые ранее не бросались в глаза.
«Так бывает, когда тендер выигрывает фирма с самой низкой ценой», — предполагают под видео.
Архитектор: это вандализм
Руководитель студии архитектурного перфекционизма Павел Амиянц в беседе с 78.ru назвал установку таких кондиционеров вандализмом.
«Помещения ЗАГСа № 1 — это что-то красивое, что-то с намеком на историческую эпоху, на помпезность, на торжество. Такое действие как втыкивание кондиционера с наружной прокладкой коммуникаций — это прямым словом вандализм», — заявил Амиянц.
Дешево и сердито?
По мнению архитектора, проблема в том, что все сделали быстро и дешево, не заботясь об эстетике.
«Это делалось по закупкам, где победила компания с наименьшим чеком и сроками. Как итог — просто вкорячили самые дешевые сплит-системы», — пояснил Амиянц.
Он добавил, что есть много способов сделать лучше, но это требует времени и ресурсов: проектирования, сложной работы по монтажу и ремонтно-восстановительным работам.