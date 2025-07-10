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Эстетика vs. Экономия: за что петербургский ЗАГС попал под шквал критики

Опубликовано: 10 июля 2025 21:32
уродливые кондиционеры во дворце бракосочетаний
Эстетика vs. Экономия: за что петербургский ЗАГС попал под шквал критики
Городовой ру

Психика горожан дала трещину.

Замена кондиционеров во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной вызвала бурю негодования среди петербуржцев.

Видео с «обновкой» набрало в соцсетях почти 2,4 миллиона просмотров и сотни гневных комментариев.

“Что за колхоз?”: реакция пользователей

Пользователи соцсетей в один голос критикуют установленные кондиционеры, называя это «колхозом» и «ужасом».

«Что за колхоз?», — возмущаются в комментариях.

«Испортить такое здание этим ужасом», — пишут другие пользователи.

Петербуржцы считают, что ЗАГС просто сэкономил на замене напольных кондиционеров, которые ранее не бросались в глаза.

«Так бывает, когда тендер выигрывает фирма с самой низкой ценой», — предполагают под видео.

Архитектор: это вандализм

Руководитель студии архитектурного перфекционизма Павел Амиянц в беседе с 78.ru назвал установку таких кондиционеров вандализмом.

«Помещения ЗАГСа № 1 — это что-то красивое, что-то с намеком на историческую эпоху, на помпезность, на торжество. Такое действие как втыкивание кондиционера с наружной прокладкой коммуникаций — это прямым словом вандализм», — заявил Амиянц.

Дешево и сердито?

По мнению архитектора, проблема в том, что все сделали быстро и дешево, не заботясь об эстетике.

«Это делалось по закупкам, где победила компания с наименьшим чеком и сроками. Как итог — просто вкорячили самые дешевые сплит-системы», — пояснил Амиянц.

Он добавил, что есть много способов сделать лучше, но это требует времени и ресурсов: проектирования, сложной работы по монтажу и ремонтно-восстановительным работам.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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