Колодец, из которого не пьют: зачем в Петергофе построили чугунную беседку
Колодец, из которого не пьют: зачем в Петергофе построили чугунную беседку

Опубликовано: 15 ноября 2025 11:45
Колодец
Городовой ру

Малое строение в тени капеллы хранит большую историю вкуса XIX века.

Чугун и готика посреди парка — в одном из самых романтичных уголков Петергофа скрывается колодец, который больше напоминает беседку из сказки, чем источник воды.

Архитектура, которую не ожидали

В парке Александрия, рядом с готической капеллой, стоит сооружение, которое с первого взгляда выбивается из привычной картины прогулочного парка: чугунный павильон 1835 года, обрамляющий настоящий колодец. Он был отлит на заводе Завод Берда по рисункам архитектора Иосиф Шарлемань.

Навес выполнен в стиле неоготики: стрельчатые арки, колонны с капителями, ажурное кружево металла — всё это выглядит как миниатюрный замок, а не бытовой элемент паркового благоустройства.

История, скрытая в капителях

Этот колодец — один из четырёх, построенных в Александрии; остальные три находились у Коттеджа и Фермерского дворца. Но именно «готический» колодец стал заметным благодаря дизайну и месту: он находился у капеллы и фактически служил не столько источником воды, сколько беседкой для отдыха царской семьи.

Со временем сооружение пришло в упадок и было реставрировано в 2011 и 2015 годах.

Гармония деталей

В ансамбле Александрии, где дома и деревья ведут себя как персонажи праздничной сказки, готический колодец не выглядит посторонним — он словно эхо капеллы: тот же язык стрельчатых арок, колонн-капителей и чёрного металла, обрамленного зеленью.

Вместо фонтана — тишина, вместо воды — отражения веков. Прогулка к нему — шанс увидеть Петергоф через призму романтики и деталей, где даже утилитарная форма становится частью готического сценария.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
