Где укачивать между парами: во всех петербургских вузах могут открыть комнаты матери и ребёнка

Опубликовано: 15 ноября 2025 12:51
Петербургские высшие учебные заведения намерены обустроить комнаты матери и ребенка к 2026 году.

Во всех высших учебных заведениях Санкт-Петербурга могут появиться специальные комнаты для матерей с детьми в 2025 году. Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению городского Законодательного собрания Александр Ржаненков сообщил, что такие помещения планируется организовать для поддержки молодых мам-студенток. По его словам, соответствующие комнаты могут быть созданы практически во всех вузах города.

В настоящее время оборудованные помещения имеются только в пяти петербургских университетах. Среди них институт психологии и социальной работы, Лесотехнический университет, архитектурно-строительный университет, университет морского и речного флота имени Макарова, а также государственный гидрометеорологический университет. В этих местах мать может оставить малыша под присмотром работника — социальной няни — и спокойно посещать занятия.

Александр Ржаненков подчеркнул, что появление таких комнат сделает обучение более доступным для студентов с маленькими детьми.

«В каждом вузе города такая комната вполне может быть организована», — выразил уверенность парламентарий.

Введение подобных помещений позволит создать комфортные условия для совмещения учебы и материнства.

Автор:
Юлия Аликова
