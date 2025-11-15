Забудьте о промозглом Петербурге: этот парк подарит вам «вечное лето» и аромат Италии

В садах, где каждый куст посажен по плану XIX века, всё ещё живёт тепло юга.

Когда Николай I решил обустроить на юге Петергофа новый парк, архитекторы Штакеншнейдер и Эрлер создали не просто прогулочную зону, а маленькую Италию на русской земле.

Бывшее Охотничье болото превратилось в два острова — Царицын и Ольгин, соединённые ажурными мостами и окружённые водой, как в старинных виллах Лацио.

Тут появились перголы, фонтаны, мраморные статуи и цветущие сады — всё, что напоминало Александре Фёдоровне о Европе, где она выросла.

Остров белой розы

Царицын остров стал любимым местом императрицы. Здесь раскинулся “исторический сад” — точная цитата римских парков с геометрическими клумбами и террасами.

В 1844 году для этого сада закупили 800 кустов роз — ведь Александру Фёдоровну в семье звали "белой розой". Позже она повелела украсить дуб, выросший, по легенде, из желудя с могилы Джорджа Вашингтона, позолоченной корзиной с незабудками — в память о Николае I.

Сады, где цветёт история

Сегодня на островах Колонистского парка — 1300 кустарников, 250 сортов роз и тысячи цветов, высаженных по архивным схемам XIX века. Каждый сезон здесь расцветают новые сочетания — от нежно-розовых клумб до ярких итальянских террас, где воздух пахнет лимоном и мятой.

Всё это — результат масштабной реставрации 2004 года, когда парку вернули его "южный" облик.

Когда северный ветер звучит по-итальянски

Стоит пройти под зелёной перголой, как исчезает Петербургский холод. Тихо журчит фонтан, лепестки роз шелестят под ветром — и на мгновение кажется, что ты не у Финского залива, а где-то между Тиволи и Неаполем.

Только здесь, среди прудов Колонистского парка, север превращается в Италию, а история — в вечное лето.