Забудьте о промозглом Петербурге: этот парк подарит вам «вечное лето» и аромат Италии

Когда Николай I решил обустроить на юге Петергофа новый парк, архитекторы Штакеншнейдер и Эрлер создали не просто прогулочную зону, а маленькую Италию на русской земле.
Бывшее Охотничье болото превратилось в два острова — Царицын и Ольгин, соединённые ажурными мостами и окружённые водой, как в старинных виллах Лацио.
Тут появились перголы, фонтаны, мраморные статуи и цветущие сады — всё, что напоминало Александре Фёдоровне о Европе, где она выросла.
Остров белой розы
Царицын остров стал любимым местом императрицы. Здесь раскинулся “исторический сад” — точная цитата римских парков с геометрическими клумбами и террасами.
В 1844 году для этого сада закупили 800 кустов роз — ведь Александру Фёдоровну в семье звали "белой розой". Позже она повелела украсить дуб, выросший, по легенде, из желудя с могилы Джорджа Вашингтона, позолоченной корзиной с незабудками — в память о Николае I.
Сады, где цветёт история
Сегодня на островах Колонистского парка — 1300 кустарников, 250 сортов роз и тысячи цветов, высаженных по архивным схемам XIX века. Каждый сезон здесь расцветают новые сочетания — от нежно-розовых клумб до ярких итальянских террас, где воздух пахнет лимоном и мятой.
Всё это — результат масштабной реставрации 2004 года, когда парку вернули его "южный" облик.
Когда северный ветер звучит по-итальянски
Стоит пройти под зелёной перголой, как исчезает Петербургский холод. Тихо журчит фонтан, лепестки роз шелестят под ветром — и на мгновение кажется, что ты не у Финского залива, а где-то между Тиволи и Неаполем.
Только здесь, среди прудов Колонистского парка, север превращается в Италию, а история — в вечное лето.