Не «Оливье» и не «Цезарь»: этот салат будет на новогодних столах у большинства петербуржцев

В Санкт-Петербурге еще год назад определили главный новогодний салат, и к концу 2025-го ничего не изменилось. «Царица застолий» — «селёдка под шубой» уверенно обошла «Оливье». Такой вывод сделали аналитики сервиса «Яндекс.Исследования», проанализировав поисковые запросы пользователей за последние недели.
Шуба вне конкуренции
По числу запросов именно «селёдка под шубой» лидер праздничного меню. А вот «Оливье» сместился на второе место — видимо, его рецепт петербуржцы помнят без всяких подсказок. Замкнули тройку «Мимоза» и крабовый салат, не теряющие популярности уже несколько десятилетий.
Что ищут в предновогодней суете
В десятке самых запрашиваемых рецептов — «Цезарь», салаты с креветками, курицей и ананасами, кальмарами, «Греческий» и «Гранатовый браслет».
Петербуржцы при этом демонстрируют собственный гастрономический характер: рецепты с горбушей здесь ищут вдвое чаще, чем в других регионах, а салаты из печени трески и сырные закуски остаются неизменным атрибутом городских праздников.
Кулинарные эксперименты продолжаются, но шуба по-прежнему держит уверенное первое место — как символ не только застолья, но и новогоднего уюта по-петербургски.