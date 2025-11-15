Секрет календаря для петербуржцев: планируйте отпуск на длинные выходные — отдых растянется сам собой

Вопрос о выборе времени для отпуска на следующий год становится актуальным для многих сотрудников с наступлением осени, когда работодатели начинают составлять графики. О том, как правильно запланировать отдых и не понести финансовые потери, рассказал Сергей Муравьёв, руководитель отдела кадров компании КРОС. Он отметил, что в 2026 году наибольшую финансовую выгоду при оформлении отпуска можно получить, если использовать его в апреле, июле, сентябре, октябре либо декабре.

По словам эксперта, в перечисленных месяцах больше рабочих дней, поэтому выплаты за отпуск будут ближе по сумме к обычной зарплате. Муравьёв пояснил: чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже стоимость одного дня, следовательно, и финансовые потери при уходе в отпуск уменьшаются. Также он посоветовал выбирать отпуск, который захватывает выходные: так две недели отдыха могут компенсировать десять рабочих дней при отсутствии длительных периодов отсутствия на работе.

Эксперт привёл пример расчетов. Если зарплата составляет 100 тысяч рублей "на руки", то работая весь декабрь (22 рабочих дня) и взяв 14 календарных дней отпуска (из них 10 — рабочие), получится: 100 000 делим на 22, затем умножаем на 12 — итоговая сумма компенсации составит 54 545,45 рубля, а потери — 45 454,55 рубля. В случае полного отработанного года стоимость одного дня равна 3412,97 рубля, а за 14 дней отпуска получится 47 781,6 рубля, что почти полностью компенсирует возможные потери.

— Про расчёты: если работник не пропустил ни одного дня в расчётном периоде, то 29,3*12. Если были отпуска, больничные, командировки и другие причины отсутствия на работе, то нужно сложить среднее число отработанных календарных дней в каждом месяце, дополнительно пояснил Сергей Муравьёв.

Для тех, кто стремится к максимально продолжительному отдыху при минимуме потраченных отпускных дней, в 2026 году советуют планировать отпуск так, чтобы он совпал с длинными праздничными выходными. В феврале, марте, июне и ноябре, оформив отпуск на 4 дня, можно отдыхать по 9 дней за счёт сочетания с выходными и праздничными днями. К примеру:

Февраль: отпуск 24–27 числа, отдыхать можно с 21 февраля по 1 марта.

Март: отпуск 10–13 числа, отдых с 7 по 15 марта.

Июнь: 8–11 числа, выходные с 6 по 14 июня.

Ноябрь: 2–3 и 5–6 числа, отдых с 31 октября по 8 ноября.

Однако эксперт отметил, что брать отпуск в месяцы с праздничными днями менее выгодно с материальной точки зрения. В такие периоды стоимость одного рабочего дня выше. Поэтому, по его словам, рассчитывать на максимальную сумму отпускных в праздничные месяцы не стоит.