Потолок протёк — кошелёк потяжелел: петербуржец отсудил 1,5 млн за залитую квартиру
Потолок протёк — кошелёк потяжелел: петербуржец отсудил 1,5 млн за залитую квартиру

Опубликовано: 14 ноября 2025 12:51
В одном из домов произошло затопление вследствие открытого крана с холодной водой на чердаке.

В Петербурге жителю дома на улице Рентгена выплатили более 1,5 миллиона рублей из-за затопления квартиры. Причиной происшествия стал открытый кран с холодной водой на чердаке здания, сообщает Neva.Today.

Мужчина обратился в суд в августе 2020 года, сразу после того, как его квартира пострадала. Сотрудники коммунальных служб пытались указать на то, что срок для подачи иска якобы истёк, однако суд поддержал владельца жилья.

В результате коммунальное предприятие должно было выплатить сумму ущерба, компенсацию морального вреда и штраф.

Сумма всех выплат составила более 1,5 миллиона рублей. Приставы сообщили, что после уведомления организации о начале исполнительного производства были применены меры по взысканию долга.

Ранее сообщалось, что Водоканал Северной столицы рассказал, почему в осенне-зимний период часто происходят аварии на сети коммуникаций.

Автор:
Юлия Аликова
