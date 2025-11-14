Потолок протёк — кошелёк потяжелел: петербуржец отсудил 1,5 млн за залитую квартиру

Новости по теме

Парадокс Фемиды в Петербурге: суд расписал пару лишь затем, чтобы развести их

День, когда Петербург открывал театры, мосты и боролся с вандалами: что произошло 14 октября в истории Петербурга

Петербург без глянца: как живет Апрашка — заброшенный уголок Петербурга с большой историей

«Заменой рентгена она не будет»: лазерная проверка кариеса из Петербурга подверглась критике стоматолога

Петербург до Петербурга: битва за Охтинский мыс и сокровища, которые он скрывал

