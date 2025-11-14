Потолок протёк — кошелёк потяжелел: петербуржец отсудил 1,5 млн за залитую квартиру

В Петербурге жителю дома на улице Рентгена выплатили более 1,5 миллиона рублей из-за затопления квартиры. Причиной происшествия стал открытый кран с холодной водой на чердаке здания, сообщает Neva.Today.
Мужчина обратился в суд в августе 2020 года, сразу после того, как его квартира пострадала. Сотрудники коммунальных служб пытались указать на то, что срок для подачи иска якобы истёк, однако суд поддержал владельца жилья.
В результате коммунальное предприятие должно было выплатить сумму ущерба, компенсацию морального вреда и штраф.
Сумма всех выплат составила более 1,5 миллиона рублей. Приставы сообщили, что после уведомления организации о начале исполнительного производства были применены меры по взысканию долга.
