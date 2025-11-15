Забытый шедевр Растрелли: что скрывал Картинный дом, который сегодня поражает посетителей

В середине XVIII века в Ораниенбауме, по проекту мастерской Ф. Б. Растрелли, появился небольшой павильон — Картинный дом.
Он был особенным: внутри размещались и театр, и библиотека, и коллекция редкостей великого князя Петра Фёдоровича. Фактически — первый "арт-кластер" эпохи барокко.
Театр, которого не ожидали
Восточное крыло здания стало первым придворным театром Петра Фёдоровича. Для постановок привозили итальянских мастеров: декоратора Джузеппе Валериани, машиниста Карло Джибелли, художника Антонио Перезинотти.
Под сводами павильона звучала музыка придворного капельмейстера Франческо Арайи — именно здесь ставили его оперы и комедии, пока Петербург только учился быть музыкальной столицей.
Коллекции, книги и диковины
В библиотеке князя хранилось более четырёх тысяч томов — от военных наук до естествознания. А в Кунсткамере стояли китайские вазы, фарфор, минералы и даже предметы из натурального лака — отголоски моды на всё восточное, шинуазри.
Для каждого собрания заказывали отдельные резные шкафы и витрины — часть мебели сохранилась и сегодня.
Возрождение и мультимедиа
Сегодня Картинный дом снова открыт для публики. В пяти залах — картины западноевропейских мастеров XVI–XVIII веков, редкие предметы из коллекции великого князя и мультимедийное шоу в реконструированном Оперном зале.