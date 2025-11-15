«Цена выживания» растёт: Петербург поднимет прожиточный минимум в 2026 году

В Санкт-Петербурге со следующего года увеличится прожиточный минимум на одного человека — он составит 20 644 рубля, что на 6,8% выше по сравнению с нынешним уровнем. Соответствующий документ уже утвердил губернатор Александр Беглов.
Для разных категорий граждан размер прожиточного минимума будет следующим: трудоспособным гражданам установят сумму 22 502 рубля, пенсионерам — 17 754 рубля, а для детей этот показатель определён на уровне 20 025 рублей.
