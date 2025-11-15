Городовой / Город / «Цена выживания» растёт: Петербург поднимет прожиточный минимум в 2026 году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Большой зал Хогвартса посреди Петербурга: что скрывается за дверями старого корпуса ИТМО Город
Дороже будет, но позже: петербуржцам поднимут взнос на капремонт лишь в 2026-м Город
Аршавин приоткрыл карты: чего он на самом деле добивается в «Зените» Город
«Бабушкино золото»: аферисты выманили у пенсионерки в Купчино два слитка Город
Где живут духи Петербурга: легенда о дворе, который исполняет заветные желания Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

«Цена выживания» растёт: Петербург поднимет прожиточный минимум в 2026 году

Опубликовано: 15 ноября 2025 13:03
«Цена выживания» растёт: Петербург поднимет прожиточный минимум в 2026 году
«Цена выживания» растёт: Петербург поднимет прожиточный минимум в 2026 году
Городовой ру

Средний размер прожиточного минимума на душу населения составит 20 644 рубля.

В Санкт-Петербурге со следующего года увеличится прожиточный минимум на одного человека — он составит 20 644 рубля, что на 6,8% выше по сравнению с нынешним уровнем. Соответствующий документ уже утвердил губернатор Александр Беглов.

Для разных категорий граждан размер прожиточного минимума будет следующим: трудоспособным гражданам установят сумму 22 502 рубля, пенсионерам — 17 754 рубля, а для детей этот показатель определён на уровне 20 025 рублей.

  • Общий минимум на душу населения: 20 644 рубля
  • Для взрослых трудоспособного возраста: 22 502 рубля
  • Для пенсионеров: 17 754 рубля
  • Для детей: 20 025 рублей
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью