«Колосовики» в Ленобласти: первые летние грибы уже появились — вот где их искать

В лесах Ленинградской области продолжается один из самых приятных и долгожданных сезонов — грибной. В 2025 году первые летние грибы, которые у местных называют «колосовиками», уже начали радовать любителей «тихой охоты».
Что такое «колосовики»?
Название «колосовики» — это народное, но очень емкое обозначение для группы летних трубчатых грибов: подосиновиков, подберезовиков и белых грибов.
Эти грибы начинают появляться в лесах примерно в период колошения озимой ржи — когда на полях появляется колос, отсюда и название. По сути, «колосовики» — это первые летние грибы, которые традиционно собирают в июне.
Какие грибы входят в «колосовики»?
- Подосиновики — с ярко рыжей или красноватой шляпкой, растут чаще всего под осинами.
- Подберезовики — с коричневатой или сероватой шляпкой, предпочитают берёзовые леса.
- Белые грибы — самые ценные и желанные, с толстой ножкой и белой мякотью, растут в смешанных и хвойных лесах.
Все эти грибы считаются съедобными и очень вкусными, что делает их главной целью для любителей «тихой охоты».
Где искать «колосовики»?
В Ленинградской области грибники уже активно выходят в леса, особенно в Тихвинском, Ломоносовском, Гатчинском и Сосновоборском районах, сообщает Дневник Петербурга.
Именно там уже можно найти первые подосиновики, подберезовики и даже белые грибы. Обычно эти грибы предпочитают смешанные и лиственные леса, где много осин и берез.
Важно помнить, что грибные места — это своего рода секрет для опытных грибников, и они редко делятся точными координатами. Грибы могут «мигрировать» из года в год, поэтому лучше ориентироваться на тип леса и погодные условия.
Когда начинается и заканчивается грибной сезон?
Грибной сезон в Ленинградской области длится примерно с середины апреля до конца ноября. Однако «колосовики» появляются в начале лета — с июня, иногда уже в конце мая, если погода теплая и влажная.
Пик грибного сезона приходится на август и сентябрь, когда в лесах можно найти множество видов грибов.
Несколько советов для грибников
- Собирайте только хорошо знакомые вам грибы, чтобы не ошибиться с ядовитыми двойниками.
- Избегайте сбора грибов вдоль дорог и в промышленных зонах, где они могут быть загрязнены.
- Не бойтесь экспериментировать с местами, но уважайте природу и не ломайте грибницу — лучше аккуратно срезать гриб ножом или выкручивать, как вам удобнее.
- Помните, что настоящие грибники редко раскрывают свои лучшие места, так что не расстраивайтесь, если сразу не найдете богатый урожай — грибам нужно время и подходящие условия.