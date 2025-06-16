«Колосовики» в Ленобласти: первые летние грибы уже появились — вот где их искать

В лесах Ленинградской области продолжается один из самых приятных и долгожданных сезонов — грибной. В 2025 году первые летние грибы, которые у местных называют «колосовиками», уже начали радовать любителей «тихой охоты».

Что такое «колосовики»?

Название «колосовики» — это народное, но очень емкое обозначение для группы летних трубчатых грибов: подосиновиков, подберезовиков и белых грибов.

Эти грибы начинают появляться в лесах примерно в период колошения озимой ржи — когда на полях появляется колос, отсюда и название. По сути, «колосовики» — это первые летние грибы, которые традиционно собирают в июне.

Какие грибы входят в «колосовики»?

Подосиновики — с ярко рыжей или красноватой шляпкой, растут чаще всего под осинами.

— с ярко рыжей или красноватой шляпкой, растут чаще всего под осинами. Подберезовики — с коричневатой или сероватой шляпкой, предпочитают берёзовые леса.

— с коричневатой или сероватой шляпкой, предпочитают берёзовые леса. Белые грибы — самые ценные и желанные, с толстой ножкой и белой мякотью, растут в смешанных и хвойных лесах.

Все эти грибы считаются съедобными и очень вкусными, что делает их главной целью для любителей «тихой охоты».

Где искать «колосовики»?

В Ленинградской области грибники уже активно выходят в леса, особенно в Тихвинском, Ломоносовском, Гатчинском и Сосновоборском районах, сообщает Дневник Петербурга.

Именно там уже можно найти первые подосиновики, подберезовики и даже белые грибы. Обычно эти грибы предпочитают смешанные и лиственные леса, где много осин и берез.

Важно помнить, что грибные места — это своего рода секрет для опытных грибников, и они редко делятся точными координатами. Грибы могут «мигрировать» из года в год, поэтому лучше ориентироваться на тип леса и погодные условия.

Когда начинается и заканчивается грибной сезон?

Грибной сезон в Ленинградской области длится примерно с середины апреля до конца ноября. Однако «колосовики» появляются в начале лета — с июня, иногда уже в конце мая, если погода теплая и влажная.

Пик грибного сезона приходится на август и сентябрь, когда в лесах можно найти множество видов грибов.

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