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Коммунальные платежи по-новому: на сколько вырастут тарифы и почему переносятся сроки

Опубликовано: 21 июня 2025 16:02
Квитанция, деньги
Коммунальные платежи по-новому: на сколько вырастут тарифы и почему переносятся сроки
Global Look Press / Elena Mayorova

В скором времени сферу ЖКХ ждут глобальные изменения.

В России задумались о крайнем сроке оплаты коммунальных услуг: его хотят перенести с привычного 10-го числа. Связано это с тем, что зарплаты у многих приходят именно во второй половине месяца.

В итоге получается не состыковка, ведь платить за ЖКХ надо раньше. В итоге люди часто не успевали вовремя, и им начисляли штрафы за просрочку.

Как изменятся сроки выставления платежек

Законопроект предлагает сдвинуть срок, когда управляющие компании и ресурсоснабжающие организации должны присылать платежки — с «до первого числа» на «до пятого».

Таким образом и крайний срок, когда нужно заплатить за коммунальные услуги перенесется на 5 дней, то есть на 15 число, сообщают Риа Новости.

Рост тарифов и новые возможности для льготников

С 1 июля 2025 года тарифы на ЖКХ в среднем по стране вырастут на 11,9%, но в некоторых регионах повышение может достигать 20% и выше.

В Санкт-Петербурге коммуналка подорожает примерно на 14,6%, в Ленинградской области — на 15%. Рост цен связан с необходимостью обновления инфраструктуры и увеличением затрат.

Для семей с низким доходом предусмотрены субсидии и компенсации, которые помогут снизить нагрузку на бюджет, но для этого не должно быть задолженности. По мнению депутатов перенос сроков оплаты должен помочь.

Упрощение работы с ГИС ЖКХ

Законопроект предусматривает отмену обязанности ресурсоснабжающих организаций вносить в ГИС ЖКХ данные, которые уже предоставляются другими уполномоченными лицами. Считается, что это сделает процесс более прозрачным и эффективным.

Что изменится для обычных людей

Перенос срока оплаты и другие нововведения должны сделать жизнь проще: можно будет спокойно платить за свет, воду и тепло после получения зарплаты, не боясь штрафов и ошибок в квитанциях.

Однако с 1 июля стоит быть готовым к заметному росту тарифов, особенно в ряде регионов. Главное — знать о новых возможностях получения субсидий, чтобы не переплачивать и не накапливать долги.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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