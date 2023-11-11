Компостную кучу нужно делать по этим правилам: тогда на зиму накрывать ее не придется

С наступлением холодов многих дачников мучает один вопрос: нужно ли накрывать компостную кучу. Ведь если слой огородных остатков небольшой, то полезные черви и микроорганизмы могут замерзнуть.

В беседе с порталом «Городовой» садовод и автор блога «Сад мечты с Ольгой Вороновой» Ольга Воронова рассказала, что если складывать компост в ящик, не меньше метра высотой, то он согревается сам по себе. Никаких укрытий в этом случае не требуется.

«В глубине температура может зимой доходить до 40 градусов, поэтому ничем укрывать не стоит. Наоборот, для естественных процессов нужны влага и снег. А если куча неправильно сделана, то и пленка не поможет. Все наполнители нужно чередовать. Траву, ветки, падалицу. В куче должен ходить воздух. Хороший компост делается через два года. Чтобы получить его быстрее, нужно добавлять препараты для компостирования и раз в месяц поливать водой», — добавила специалист.

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