Городовой / Город / Кому и когда снимут налоговое ярмо: в ЗакСе Петербурга рассказали об освобождении горожан
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
9 яиц, которые стоят целое состояние: Петербург раскрыл миру главную тайну Фаберже Город
В метро Петербурга туалеты не предусмотрены: что делать, если «прижало» прямо под землей Общество
Недосып никого не прощает: сомнолог о том, как проблемы со сном доводят до депрессии, деменции и травм Город
Что творил граф Строганов в своём «Египетском кабинете»: тайны, которые до сих пор будоражат умы Город
Цвет крышки на бутылке: какую тайну о воде скрывает каждый из оттенков Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Кому и когда снимут налоговое ярмо: в ЗакСе Петербурга рассказали об освобождении горожан

Опубликовано: 10 ноября 2025 10:45
Кому и когда снимут налоговое ярмо: в ЗакСе Петербурга рассказали об освобождении горожан
Кому и когда снимут налоговое ярмо: в ЗакСе Петербурга рассказали об освобождении горожан
Global Look Press / Roman Denisov

Власти Санкт-Петербурга рассматривают новые меры по снижению налоговой нагрузки для жителей города.

В Санкт-Петербурге рассматривается инициатива, в соответствии с которой продавцы, передающие жилую площадь в собственность города, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.

Обсуждение этого вопроса будет проходить в городском парламенте, а законопроект уже вынесен на рассмотрение, сообщает ДП.

По словам председателя бюджетно-финансового комитета ЗакСа Дениса Четырбока, нововведение позволит не только облегчить налоговую нагрузку на жителей, но и увеличить фонд жилых помещений, которые будут использоваться для социальных нужд.

В настоящее время при продаже недвижимости, находящейся во владении менее пяти лет, гражданин обязан заплатить НДФЛ.

Для тех, кто получил квартиру по наследству или в дар от близких родственников, действует трехлетний срок владения, по истечении которого налог также не взимается.

Депутаты предлагают установить аналогичное правило для сделок, при которых недвижимость отходит в собственность города.

По информации комитета имущественных отношений, за последние годы город активно приобретает жильё на вторичном рынке. Так, в 2023 году было куплено 282 помещения, в 2024 году — 341, а в 2025 году — 215 объектов.

Все эти квартиры предназначены для дальнейшего использования по социальным программам.

Четырбок разъяснил, что так можно снять с граждан налоговый груз и одновременно помочь увеличить объем доступного для горожан социального жилья. Таким образом, власти надеются создать стимулы для расширения жилищного фонда Санкт-Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью