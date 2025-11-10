Кому и когда снимут налоговое ярмо: в ЗакСе Петербурга рассказали об освобождении горожан

В Санкт-Петербурге рассматривается инициатива, в соответствии с которой продавцы, передающие жилую площадь в собственность города, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.

Обсуждение этого вопроса будет проходить в городском парламенте, а законопроект уже вынесен на рассмотрение, сообщает ДП.

По словам председателя бюджетно-финансового комитета ЗакСа Дениса Четырбока, нововведение позволит не только облегчить налоговую нагрузку на жителей, но и увеличить фонд жилых помещений, которые будут использоваться для социальных нужд.

В настоящее время при продаже недвижимости, находящейся во владении менее пяти лет, гражданин обязан заплатить НДФЛ.

Для тех, кто получил квартиру по наследству или в дар от близких родственников, действует трехлетний срок владения, по истечении которого налог также не взимается.

Депутаты предлагают установить аналогичное правило для сделок, при которых недвижимость отходит в собственность города.

По информации комитета имущественных отношений, за последние годы город активно приобретает жильё на вторичном рынке. Так, в 2023 году было куплено 282 помещения, в 2024 году — 341, а в 2025 году — 215 объектов.

Все эти квартиры предназначены для дальнейшего использования по социальным программам.

Четырбок разъяснил, что так можно снять с граждан налоговый груз и одновременно помочь увеличить объем доступного для горожан социального жилья. Таким образом, власти надеются создать стимулы для расширения жилищного фонда Санкт-Петербурга.