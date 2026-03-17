Конец эре безлимитного разгула: провайдер тормозит скорость интернета в Петербурге

При превышении лимита скорость падает до 50 Мбит/с.

Провайдер Дом.ру начал тестовый проект в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре, снижая скорость интернета для пользователей с чрезмерным потреблением трафика.

Детали проекта

Ограничения применяются к клиентам, расходующим свыше 3 ТБ в месяц — всего 267 человек в этих городах, по данным пресс-службы «ЭР-Телеком Холдинг».

При превышении лимита скорость снижается до 50 Мбит/с, но полную можно восстановить за 100 руб. за дополнительные 500 ГБ или в следующем расчетном периоде.

Пояснения провайдера

Мера касается только сверхпотребителей и не затрагивает мобильный интернет. Все тарифы остаются безлимитными. Компания отметила, что такие клиенты часто нарушают правила для частных лиц — например, используют связь в коммерческих целях или перепродают трафик.

Причины запуска

Решение основано на проверках: из 1260 случаев превышения многие связаны с юридическими лицами, что ухудшает сервис для обычных пользователей. После пилота провайдер решит, расширять ли проект.