Конец весеннему теплу: Петербург ожидают морозы и северный ветер

В Санкт-Петербурге холодает, хотя еще 16 апреля температура достигла +19,4°C. Но потепление подходит к концу — с севера надвигается антициклон, приносящий холодный воздух.
О прогнозе погоды для города и окрестностей на ближайшие дни рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
Ночью в Ленинградской области столбик термометра может опуститься до -4°C, в Петербурге в воскресенье и понедельник ожидается около 0°C, с лёгким морозцем на окраинах.
Как отметил метеоролог в своём телеграм-канале, в целом нас ждёт сухая погода, которая продержится в регионе до середины следующей недели.
В субботу днём в Ленобласти местами возможен слабый дождь, а при такой прохладной погоде не исключены снежинки или снежная крупа, особенно утром
В субботу в Петербурге может быть без заметных осадков. Однако из-за облачности воздух прогреется слабее.
Появится и неприятный северо-восточный ветер скоростью 5–10 м/с.