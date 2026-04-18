Конец весеннему теплу: Петербург ожидают морозы и северный ветер

Опубликовано: 18 апреля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В ночные часы в Ленобласти температура воздуха может понизиться до -4.

В Санкт-Петербурге холодает, хотя еще 16 апреля температура достигла +19,4°C. Но потепление подходит к концу — с севера надвигается антициклон, приносящий холодный воздух.

О прогнозе погоды для города и окрестностей на ближайшие дни рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Ночью в Ленинградской области столбик термометра может опуститься до -4°C, в Петербурге в воскресенье и понедельник ожидается около 0°C, с лёгким морозцем на окраинах.

Как отметил метеоролог в своём телеграм-канале, в целом нас ждёт сухая погода, которая продержится в регионе до середины следующей недели.

В субботу днём в Ленобласти местами возможен слабый дождь, а при такой прохладной погоде не исключены снежинки или снежная крупа, особенно утром

В субботу в Петербурге может быть без заметных осадков. Однако из-за облачности воздух прогреется слабее.

Появится и неприятный северо-восточный ветер скоростью 5–10 м/с.

Автор:
Юлия Аликова
