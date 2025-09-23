Городовой / Город / Конная улица Петербурга: короткая дорога с историческим именем
Конная улица Петербурга: короткая дорога с историческим именем

Опубликовано: 23 сентября 2025 15:45
Конная улица
Конная улица Петербурга: короткая дорога с историческим именем
Городовой ру

Сегодня короткая улица напоминает о торговом прошлом города.

Конная улица тянется всего на несколько сотен метров, но в её облике чувствуется XIX век. Невысокие дома, скромные фасады, тихий ритм — всё это напоминает о прошлом городского квартала, соседствующего с Лиговским проспектом.

Интересные факты

  • Длина улицы около 480 метров.

  • Дом № 7 (угол с Невским, 156) — доходный дом Парфёновых, архитектор Густав фон Голи.

  • Дом № 8 — доходный дом Т. П. Павловой (Л. Я. Наткин), 1911–1912, неоклассицизм.

  • Дом № 10 (Владимир Липский, 1901) и № 18 (1902) — примеры поздней дореволюционной застройки.

  • В доме № 15 в 1927–1930 гг. жил поэт Николай Заболоцкий.

История

Изначально улица называлась Александровской (с 1820-х годов), а затем Ново-Александровской. В 1880 году ей дали современное название — Конная. Оно связано с располагавшейся неподалёку Александровской конной площадью, где торговали лошадьми.

Сегодня

Конная улица остаётся спокойной частью Центрального района. Здесь сохранились старые фасады (башенка дома № 8!) и планировка, а сама улица выступает связующим звеном между Лиговским проспектом и Суворовским. Это небольшой, но характерный уголок города.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
