Башня-гвоздь в Петербурге: как символ авангарда выжил на Васильевском

История этого квартала у Масляного канала началась ещё в 1857 году, когда здесь открыл завод французский купец Ф. Шопен. Позже появился железопрокатный и проволочный завод, который в 1921 году получил имя "Красный гвоздильщик".
На его территории выросли кирпичные корпуса по проектам архитекторов Павла Алиша, Павла Бергштрессера и Николая Проскурнина.
Башня Якова Чернихова
В 1930 году архитектор-конструктивист Яков Чернихов создал проект водонапорной башни для канатного цеха. Окончательный вариант упростили его коллеги М. Фельгер и К. Сахновский, но даже в утилитарной версии башня сохранила выразительность.
Её силуэт напоминает гвоздь — символ завода. Вертикаль башни контрастирует с протяжённым корпусом, а игра жёстких прямых и плавных кривых линий создаёт экспрессию, типичную для советского авангарда.
Забвение и поклонники
После распада СССР заводские корпуса оказались в запустении, часть признали аварийными. Водонапорная башня устояла, хотя попасть внутрь было невозможно — лестницы спилили.
Примечательно, что именно с неё начала знакомство с Петербургом архитектор Заха Хадид, поклонница Чернихова.
Новая жизнь
Летом 2021 года началась реконструкция. Канатный цех приспособили под офисы, сохранив башню и восстановив фасады. Внутри запланировали лифт, а на месте водяного бака — обзорную площадку.
25 января 2025 года обновлённое здание открылось: теперь это корпус Высшей школы экономики, арендованный у компании Setl Group.