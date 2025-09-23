Городовой / Город / Башня-гвоздь в Петербурге: как символ авангарда выжил на Васильевском
Эксклюзив
Про Петербург
Башня-гвоздь в Петербурге: как символ авангарда выжил на Васильевском

Опубликовано: 23 сентября 2025 16:15
Башня Якова Чернихова
Башня-гвоздь в Петербурге: как символ авангарда выжил на Васильевском
Городовой ру

От символа индустрии к университетскому корпусу и смотровой площадке.

История этого квартала у Масляного канала началась ещё в 1857 году, когда здесь открыл завод французский купец Ф. Шопен. Позже появился железопрокатный и проволочный завод, который в 1921 году получил имя "Красный гвоздильщик".

На его территории выросли кирпичные корпуса по проектам архитекторов Павла Алиша, Павла Бергштрессера и Николая Проскурнина.

Башня Якова Чернихова

В 1930 году архитектор-конструктивист Яков Чернихов создал проект водонапорной башни для канатного цеха. Окончательный вариант упростили его коллеги М. Фельгер и К. Сахновский, но даже в утилитарной версии башня сохранила выразительность.

Её силуэт напоминает гвоздь — символ завода. Вертикаль башни контрастирует с протяжённым корпусом, а игра жёстких прямых и плавных кривых линий создаёт экспрессию, типичную для советского авангарда.

Забвение и поклонники

После распада СССР заводские корпуса оказались в запустении, часть признали аварийными. Водонапорная башня устояла, хотя попасть внутрь было невозможно — лестницы спилили.

Примечательно, что именно с неё начала знакомство с Петербургом архитектор Заха Хадид, поклонница Чернихова.

Новая жизнь

Летом 2021 года началась реконструкция. Канатный цех приспособили под офисы, сохранив башню и восстановив фасады. Внутри запланировали лифт, а на месте водяного бака — обзорную площадку.

25 января 2025 года обновлённое здание открылось: теперь это корпус Высшей школы экономики, арендованный у компании Setl Group.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
