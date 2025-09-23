Особняк Котлова в Санкт-Петербурге: дача Шаляпина и его истории

Дом стоит на проспекте Тореза, 8, рядом с площадью Мужества. Белые фасады, башенки, круглые окна создают ощущение мини-замка. Его часто называют "дачей Шаляпина", но на деле в особняке Котлова сегодня размещён культурный центр с театральными и гастрономическими программами.
История
Построен в 1913–1914 годах по проекту инженера Николая Товстолеса для купца и мецената Дмитрия Котлова.
С 1930-х лет по 1967 год здесь находилась библиотека им. Александра Серафимовича, которая работала даже в годы блокады и служила "огоньком" района Лесного, местом встречи и тепла.
Происхождение названия
"Дача Шаляпина" — народное, неофициальное название. Фёдор Шаляпин никогда официально не принадлежал этому дому, и документальных свидетельств о его визитах почти нет. Тем не менее атмосфера артистичности, которой славился Котлов, породила легенду.
Любопытные детали
- Архитектор особняка — Николай Товстолес. Помимо котловского дома, он проектировал деревянные доходные дома и современный зимний театр 1915 года (к сожалению, он не сохранился).
- В 2001 году особняк получил статус объекта культурного наследия регионального значения.
- Здание мелькнуло и в кино: в нём снимали фильм "Последнее дело Варенего" (1994).
- Есть и географическая деталь: особняк стоит точно на 60-й северной параллели.
Уникальный неоготический декор, башенки, формы напоминающие средневековый стиль, делают дом заметным ориентиром.
Сейчас здесь работает театр для детей, ресторан-лаунж, пространство для занятий "Фонарик", что даёт дому новую жизнь.