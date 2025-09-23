Музей русской водки в Петербурге: старинные бутылки, редкие этикетки и рюмочная № 1

Музей русской водки находится в необычном месте — в здании бывших казарм лейб-гвардии Конного полка. Старинные стены стали фоном для рассказа о том, что давно стало частью русской культуры и быта.
Экспозиция и атмосфера
Выставка выстроена как путешествие по эпохам. В залах можно увидеть старинные бутылки, пробки, этикетки, архивные документы и предметы домашней утвари. Атмосферу усиливают две композиции из восковых фигур, которые возвращают в прошлое.
Экскурсия с дегустацией
Экскурсия знакомит гостей с историей создания водки — от XI века до наших дней (хотя историки все еще спорят о точном времени создания). Историю можно услышать на русском или английском языках. А завершает визит дегустация нескольких сортов водки с традиционными русскими закусками.
Ресторан при музее
При музее работает ресторан "Русская Рюмочная № 1". Его интерьер воссоздаёт атмосферу конца XIX века. Здесь также проходят дегустации сортов современной водки и подают блюда русской кухни.