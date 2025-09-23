Городовой / Город / Музей русской водки в Петербурге: старинные бутылки, редкие этикетки и рюмочная № 1
Музей русской водки в Петербурге: старинные бутылки, редкие этикетки и рюмочная № 1

Опубликовано: 23 сентября 2025 16:45
Городовой ру

Здесь традиции прошлого встречаются с современными дегустациями.

Музей русской водки находится в необычном месте — в здании бывших казарм лейб-гвардии Конного полка. Старинные стены стали фоном для рассказа о том, что давно стало частью русской культуры и быта.

Экспозиция и атмосфера

Выставка выстроена как путешествие по эпохам. В залах можно увидеть старинные бутылки, пробки, этикетки, архивные документы и предметы домашней утвари. Атмосферу усиливают две композиции из восковых фигур, которые возвращают в прошлое.

Экскурсия с дегустацией

Экскурсия знакомит гостей с историей создания водки — от XI века до наших дней (хотя историки все еще спорят о точном времени создания). Историю можно услышать на русском или английском языках. А завершает визит дегустация нескольких сортов водки с традиционными русскими закусками.

Ресторан при музее

При музее работает ресторан "Русская Рюмочная № 1". Его интерьер воссоздаёт атмосферу конца XIX века. Здесь также проходят дегустации сортов современной водки и подают блюда русской кухни.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
