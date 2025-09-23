Деньги на метро, дороги и врачей: как Петербург планирует тратить деньги в 2026

Власти Северной столицы сформировали бюджет города на следующий год. Петербург планирует потратить больше, чем получит. Не хватает около 188 миллиардов.

Чтобы закрыть эту дыру, чиновники собираются брать кредиты и выпускать городские облигации, пишет piter.tv.

Какие будут траты?

Самая большая статья расходов — социальные нужды. Это зарплаты врачам, учителям, выплаты пособий. На это собираются выделить около 418 миллиардов рублей, пишет КП.

Еще много денег уходит на дороги и транспорт. На ремонт и содержание улиц Петербург выделит около 127 миллиардов.

Например, на строительство Широтной магистрали готовят 26 миллиардов, а аэропорт «Пулково» получит 10 миллиардов для развития. Также планируется вложиться в трамвайную линию до Славянки.

А что с метро?

Метрополитен — отдельная история. На перевозку пассажиров метро дадут 46 миллиардов, чтобы не поднимать сильно тарифы.

А деньги на само строительство новой подземки заложены в бюджете относительно небольшие — всего 30 миллионов, пишет Росбалт.

Почему так мало на метро?

Многие расходы проводят через другие комитеты и программы, а значит общая сумма будет больше, чем кажется на первый взгляд.

Деньги на развитие частично скрыты в другой транспортной программе с бюджетом в 51 миллиард.

Бюджет сейчас проходит проверку и Законодательное собрание должно его утвердить в ноябре. Это значит, что детали могут немного измениться.

Ранее сообщалось, что Петербург обновит общественные туалеты и потратит на это 200 миллионов рублей. Реконструкция пройдет с 2026 по 2028 год.