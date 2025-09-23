Городовой / Город / Деньги на метро, дороги и врачей: как Петербург планирует тратить деньги в 2026
Деньги на метро, дороги и врачей: как Петербург планирует тратить деньги в 2026

Опубликовано: 23 сентября 2025 17:00
Метро в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Большую часть бюджета потратят на социальные расходы города.

Власти Северной столицы сформировали бюджет города на следующий год. Петербург планирует потратить больше, чем получит. Не хватает около 188 миллиардов.

Чтобы закрыть эту дыру, чиновники собираются брать кредиты и выпускать городские облигации, пишет piter.tv.

Какие будут траты?

Самая большая статья расходов — социальные нужды. Это зарплаты врачам, учителям, выплаты пособий. На это собираются выделить около 418 миллиардов рублей, пишет КП.

Еще много денег уходит на дороги и транспорт. На ремонт и содержание улиц Петербург выделит около 127 миллиардов.

Например, на строительство Широтной магистрали готовят 26 миллиардов, а аэропорт «Пулково» получит 10 миллиардов для развития. Также планируется вложиться в трамвайную линию до Славянки.

А что с метро?

Метрополитен — отдельная история. На перевозку пассажиров метро дадут 46 миллиардов, чтобы не поднимать сильно тарифы.

А деньги на само строительство новой подземки заложены в бюджете относительно небольшие — всего 30 миллионов, пишет Росбалт.

Почему так мало на метро?

Многие расходы проводят через другие комитеты и программы, а значит общая сумма будет больше, чем кажется на первый взгляд.

Деньги на развитие частично скрыты в другой транспортной программе с бюджетом в 51 миллиард.

Бюджет сейчас проходит проверку и Законодательное собрание должно его утвердить в ноябре. Это значит, что детали могут немного измениться.

Ранее сообщалось, что Петербург обновит общественные туалеты и потратит на это 200 миллионов рублей. Реконструкция пройдет с 2026 по 2028 год.

Автор:
Юлия Аликова
Город
