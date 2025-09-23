Храм, который вернули из небытия в Петербурге: Покровская церковь в лесопарке

Чтобы увидеть северное деревянное зодчество, необязательно ехать на Онежское озеро. В Невском лесопарке стоит Покровская церковь — воссозданная копия храма XVIII века из Вытегорского погоста.
История
Оригинальная церковь была построена в 1708 году, но в 1963-м погибла. Ещё в 1956 году архитектор-реставратор Александр Ополовников успел снять обмеры, что и позволило спустя десятилетия восстановить храм по чертежам.
Работы начались в 2004 году под Петрозаводском: там рубили сруб, готовили купола и лемех. Весной 2005-го заготовки перевезли в Невский лесопарк, где 3 июня был уложен первый венец.
Архитектура
Храм построен в форме креста и венчается 25 главами. Его высота — 19 метров, длина — 32, ширина — 30. Основу составляет восьмерик, к которому примыкают прирубы с алтарями.
Стены алтарей традиционно затёсаны — знак особого почитания престола. С запада пристроено шатровое крыльцо. Внутри — четырёхъярусный иконостас и потолок "небо". В нижнем этаже разместились воскресная школа и трапезная.
Сегодня
Сегодня Покровская церковь — один из самых необычных храмов окрестностей Петербурга. Здесь можно почувствовать атмосферу Русского Севера: сосны обрамляют деревянные главы, и тишина делает храм ещё более похожим на Кижи. Легко забыть, что до центра города всего несколько километров.