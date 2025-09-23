Городовой / Город / Храм, который вернули из небытия в Петербурге: Покровская церковь в лесопарке
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Храм, который вернули из небытия в Петербурге: Покровская церковь в лесопарке

Опубликовано: 23 сентября 2025 17:15
Покровская церковь
Храм, который вернули из небытия в Петербурге: Покровская церковь в лесопарке
Городовой ру

Деревянный храм с 25 главами, воссозданный по обмерам XVIII века.

Чтобы увидеть северное деревянное зодчество, необязательно ехать на Онежское озеро. В Невском лесопарке стоит Покровская церковь — воссозданная копия храма XVIII века из Вытегорского погоста.

История

Оригинальная церковь была построена в 1708 году, но в 1963-м погибла. Ещё в 1956 году архитектор-реставратор Александр Ополовников успел снять обмеры, что и позволило спустя десятилетия восстановить храм по чертежам.

Работы начались в 2004 году под Петрозаводском: там рубили сруб, готовили купола и лемех. Весной 2005-го заготовки перевезли в Невский лесопарк, где 3 июня был уложен первый венец.

Архитектура

Храм построен в форме креста и венчается 25 главами. Его высота — 19 метров, длина — 32, ширина — 30. Основу составляет восьмерик, к которому примыкают прирубы с алтарями.

Стены алтарей традиционно затёсаны — знак особого почитания престола. С запада пристроено шатровое крыльцо. Внутри — четырёхъярусный иконостас и потолок "небо". В нижнем этаже разместились воскресная школа и трапезная.

Сегодня

Сегодня Покровская церковь — один из самых необычных храмов окрестностей Петербурга. Здесь можно почувствовать атмосферу Русского Севера: сосны обрамляют деревянные главы, и тишина делает храм ещё более похожим на Кижи. Легко забыть, что до центра города всего несколько километров.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».