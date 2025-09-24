Кот, ставший символом музея на Мойке, 12: история необычного сотрудника

В Музее-квартире Пушкина на Мойке, 12 работает необычный сотрудник. Его зовут Василий, и должность у него особая — кот учёный. Стаж работы — два месяца, график — круглосуточный.

От окна к музею

Прежде чем получить своё место в музее, Василий долго присматривался: ещё весной его можно было увидеть в окне соседнего дома с видом на Мойку. Сотрудники успели окрестить его четырьмя разными именами.

В итоге остановились на Василии — в честь кота из поэмы Александра Пушкина "Домик в Коломне".

Хвостатый сотрудник

"Он не жеманный, как, например, в Евгении Онегине. Он охотник, как в Графе Нулине. Ну, наверное, он кот учёный: любопытный, любознательный, везде всё обследует", — говорит хранитель музея Ирина Степанищева. Рабочее место Василия — лежанка рядом с охраной.

На экспозицию он заходит только в сопровождении сотрудников и "по особым случаям".

Пушкин и коты

С котами Пушкина связывало многое. Поэт с детства рос среди усатых, оставлял их зарисовки в рукописях, хотя имена давал редко. "Жизни без котов тогда не было: они защищали жильё от мышей, — рассказывает старший смотритель Людмила Никитина. — А Пушкин их очень любил".

Музейный быт Василия

Мышей Василий не ловит: у него другие задачи. "Мы им только любуемся и все очень любим", — улыбаются сотрудники. Как и Александр Сергеевич, кот неравнодушен к путешествиям: любит выходить во внутренний дворик и даже за его пределы, но всегда возвращается домой — в музей.

С новыми силами служить делу всеобщего просвещения.