Консерва «Совок» свиная: в «Магните» стоит 300 рублей, а удовольствия на все 500

Иногда на полке в «Магните» взгляд цепляется за что-то странное. Так было и с этой банкой тушенки от бренда «Совок» — с надписью «в лучших советских традициях». Вспомнился запах из детства, когда аромат тушенки расходился по всей квартире — и женщине захотелось проверить, действительно ли это «как раньше».

Банка стоит почти 300 рублей — немало, но и объем нестандартный: 235 граммов. Изготовлена в Калининградской области, по ГОСТу. Состав простой: свинина, лук, соль, лавровый лист и перец.

Никаких усилителей вкуса, зато на упаковке — гарантия качества. Срок хранения — 4 года. После открытия запах оказался приятным, но не бьющим в нос.

Сверху — тонкий слой жира, внутри — куски мяса, бульона и желатина почти нет. Вид аппетитный. В холодном виде можно есть прямо с хлебом — вкусно. В разогретом состоянии тушенка выглядит ещё лучше: мясо волокнистое, мягкое, с натуральной текстурой.

Есть и жирные кусочки — кому-то это плюс, но не все оценят. Автор теста отложила, ее муж съел с удовольствием.

Вывод: тушенка действительно достойная, мясо на первом месте, а не бульон или желе. Для любителей свинины — хороший вариант. Цена немаленькая, но, как показал опыт, — оправданная. Главное — не ждать качества как в СССР: времена и ГОСТы другие, и рецепты тоже. Но вкус — на твёрдую четвёрку с плюсом.