Мать Сталина была «великомученицей»: как роскошная квартира в Петербурге превратилась в сцену для трагедии, а муж все молчал

Есть в Петербурге места, где история не просто отражается — она застыла, законсервированная эпохой.

Посещение квартиры Аллилуевых, расположенной в доходном доме Шмерко на 10-й Советской улице (бывшей 10-й Рождественской), позволяет совершить путешествие в дореволюционный Петербург, приправленное горьким привкусом XX века.

Хотя в этом музее бывали Ленин, Зиновьев и Орджоникидзе, и некоторое время здесь жил сам Сталин — не эти громкие имена привлекают внимание в первую очередь.

Идеальный дом и его инженер

Доходный дом Шмерко по-прежнему “держится молодцом”, пережив революцию и блокаду. А до революции это было истинное “лакомое место для арендаторов”.

Квартиры отличались просторными комнатами, высокими потолками, а в некоторых, что было редкостью, имелись ванны, водогреи и паровое отопление — полный набор комфорта.

Важной деталью была и парадная с лифтом, которым, несомненно, пользовались Аллилуевы, занимавшие квартиру №20 на последнем этаже. За этот четырехкомнатный рай они платили 70 рублей в месяц — “без дров”.

Однако для главы семьи, большевика Сергея Аллилуева, был критически важен другой аспект — наличие второго выхода из квартиры, черной лестницы. Как оказалось, эта деталь “однажды сыграет свою роль” в большой истории.

Семья Аллилуевых попала в Петербург после того, как Сергей Яковлевич, выходец из Воронежской губернии, увлекшись революционными идеями на Кавказе (где он познакомился и с Иосифом Сталиным), был вынужден покинуть юг.

В 1907 году они перебрались в столицу. К моменту аренды роскошной квартиры в доме Шмерко Сергей Яковлевич занимал должность начальника пункта электрического освещения с зарплатой 150-180 рублей, что и позволяло им снимать столь престижное жилье.

Застывшая история и быт, переживший бури

Внутри квартиры, несмотря на годы, многое осталось на своих местах с 1917 года.

Здесь стоит пузатый самовар, аптечка, а на стене можно увидеть кружку Ольги Евгеньевны с надписью “St. Petersburger Sangerkreis” — “Санкт-Петебургское певческое общество”, свидетельствующее о ее увлечении музыкой.

Интересы матери перешли к дочери Надежде, для которой было куплено немецкое пианино 1903 года выпуска — инструмент, настроенный и поныне.

Несмотря на приличный доход отца, быт семьи был спартанским из-за общей разрухи:

“Питались горохом, пайкам по карточкам”.

В одной комнате размещались девочки, в другой — мальчики. В комнате Анны и Надежды сохранились дореволюционные учебники, а в комнате мальчишек теперь возвышается бюст Ленина — наглядная смена эпох.

Гость, определивший судьбы

В 1917 году в эту квартиру вернулся Иосиф Сталин, только что вышедший из сибирской ссылки.

Он встретил здесь повзрослевшую Надежду Аллилуеву, которой на тот момент было 16 лет, и вскоре поселился здесь, указывая этот адрес в своих документах. Сталин в образе революционера покорил девушку.

Именно в этой квартире разворачивались события, касающиеся Ленина. Здесь прошло совещание ЦК РСДРП(б), где было решено, что Ленин и Зиновьев не должны являться в суд, а должны найти укрытие.

“Вот тут и пригодилась черная лестница, по которой Ильич в старом пальто и кепке Аллилуева сбежал из этой квартиры на Разлив”.

Цена родства и трагический финал

Связь между Сталиным и Надеждой Аллилуевой укрепилась браком в 1919 году. Однако этот союз, продлившийся 13 лет, закончился трагедией.

В годы репрессий и чисток родители Надежды заняли противоположные позиции, что привело к их разводу.

Судьбы других домочадцев сложились не менее трагично. Надежда, не выдержав грубости и невнимательности мужа, покончила с собой в 1932 году.

Как вспоминала их дочь Светлана, мама была “великомученицей”, которую “страшно раздражало” поведение отца.

Брат Надежды, Павел Аллилуев, видный военачальник, не выдержал исчезновения своих сослуживцев и друзей. Попытки заступиться за них перед влиятельным родственником не увенчались успехом. Павел умер от инфаркта.

На похоронах его отец, Сергей Аллилуев, произнес роковую фразу:

“Павлуша кому-то помешал”.

В смерти Павла обвинили его супругу — ее отправили во Владимирский централ. Сестру Надежды, Анну Аллилуеву, арестовали в 1948 году, предположительно, из-за ее намерений написать мемуары о своем муже-чекисте, расстрелянном в 1940-м.

На вопрос дочери о судьбе родственников Сталин ответил жестко:

“Знали слишком много и болтали слишком много. А это на руку врагам”.

Таким образом, появление гостя в 1917 году запустило цепь событий, определившую судьбы всего семейства Аллилуевых.

Конспиративная квартира, в которой когда-то царил дореволюционный комфорт, в 1938 году была переименована в «Музей-квартиру И. В. Сталина», но со временем ей вернули, по мнению многих, более точное название — «Музей-квартира Аллилуевых».

