Контрасты России: святые стены и темные могилы - древний монастырь, где криминальные авторитеты нашли последний приют: где находится и кто там похоронен

Опубликовано: 1 апреля 2026 15:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Что связывает святое место в Подмосковье с криминальным миром

В России немало мест с интересной историей. Одно из них - усадьба Чехова Мелихово. Находится он в Подмосковье и удивляет гостей вовсе не архитектурой. Об этом передает автор канала "Пусть все путешествия сбудутся".

Территория обители выглядит безупречно: все постройки отреставрированы, повсюду яркие цветы. Особенно впечатляет пруд, в котором зеркально отражается 70-метровая колокольня. Сама колокольня - постройка XIX века, возведенная на месте старой.

Всего в монастыре шесть церквей. Самая величественная - белокаменный собор Вознесения Господня, заложенный еще при Иване Грозном. Также на территории можно увидеть братские корпуса, хозяйственные постройки и необычный некрополь.

Захоронения

Кладбище в Давидовой Пустыни делится на три части. Первая - традиционная: здесь покоятся монахи и настоятели, жившие в обители на протяжении веков.

Вторая - дворянские захоронения. Самое заметное из них - могила героя Отечественной войны 1812 года Дохтурова.

Третья часть - самая скандальная. Как говорят, именно благодаря ей монастырь и выглядит так ухоженно. Здесь похоронены криминальные авторитеты.

Среди них - мультимиллионер Антон Малевский, которого называли алюминиевым королем России и лидером измайловской преступной группировки. Он погиб в 34 года, прыгая с парашютом на отдыхе в Кении.

Рядом - могила Геннадия Недосеки, бывшего главы Чеховского района. Его тело нашли в сгоревшем внедорожнике при очень странных обстоятельствах.

Кстати, в местной иконной лавке стоит ящик для пожертвований заключенным. Такое в других монастырях встречается нечасто.

