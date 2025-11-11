Городовой / Город / Конюшенная без железных коней: парковку отправили в спячку до февраля
Конюшенная без железных коней: парковку отправили в спячку до февраля

Опубликовано: 11 ноября 2025 14:00
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look

С 1 февраля вновь откроется парковка на 60 автомобилей.

Стоянка автомобилей на Конюшенной площади временно прекращает обслуживание водителей до февраля. В городском центре, курирующем парковки, пояснили, что это связано с предстоящими зимними событиями, запланированными на данной территории.

Представители учреждения уточнили:

«Городская автостоянка выполнена по уникальной сборно-разборной технологии, что позволяет в полной мере использовать площадь для городских проектов, включая сезонные».

Возобновление работы площадки вместимостью 60 автомобилей ожидается 1 февраля.

Владельцев личного транспорта просят заранее планировать маршруты в центре города с учетом этих временных ограничений.

Ранее сообщалось, что каток на этой же площади приведет к закрытию движения до конца января 2026 года.

Юлия Аликова
