Конюшенная без железных коней: парковку отправили в спячку до февраля

Стоянка автомобилей на Конюшенной площади временно прекращает обслуживание водителей до февраля. В городском центре, курирующем парковки, пояснили, что это связано с предстоящими зимними событиями, запланированными на данной территории.
Представители учреждения уточнили:
«Городская автостоянка выполнена по уникальной сборно-разборной технологии, что позволяет в полной мере использовать площадь для городских проектов, включая сезонные».
Возобновление работы площадки вместимостью 60 автомобилей ожидается 1 февраля.
Владельцев личного транспорта просят заранее планировать маршруты в центре города с учетом этих временных ограничений.
Ранее сообщалось, что каток на этой же площади приведет к закрытию движения до конца января 2026 года.