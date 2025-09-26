Дружба с волком и сложные 90-е: какие детские воспоминания запомнились петербуржцам

Детские годы — самые беззаботные и яркие. У всех случались курьезные случаи, которые сейчас можно вспоминать со смехом, но тогда они казались проблемой.
Петербуржцы в соцсети поделились друг с другом историями о том, какие самые яркие впечатления были у них в детстве.
Большинство местных жителей вспомнили именно время, проведенное в деревне.
«Лето у бабушки в деревне: и как за хлебушком ходили к автолавке, а он горячий еще, корка хрустит.
И как в лес ходили за грибами, и шалаши строили, в казаков разбойников весь день играли, в речке купались», — пишет петербурженка.
Однако не все воспоминания были теплыми, есть и неожиданные истории. Местная жительница рассказала, как во время отдыха в деревне ее наказали за то, что она была слишком избалованной.
Чтобы найти себе друга, она сбежала из дома, который стоял на окраине поселка, и встретила маленькую собаку. Так началась их дружба.
Она общалась с животным, кормила и даже вела разговоры. Но однажды в деревню приехал дядя и стал расспрашивать ее, как она проводит время.
«Я рассказала ему про собачку, которую заберу с собой домой. И дядя попросил ее показать. Я ее показала, но собачка испугалась взрослых и убежала.
Оказалось, что это был молодой волк. Почему он вышел ко мне, не напал на меня, я не знаю. А дядя понял по тому, как я пахла. Он охотился, и запах волка хорошо знал», — рассказал петербурженка.
Воспоминания о непростых временах
Особенно запомнились жителям города на Неве сложные и безрассудные поступки.
«1992 год, финансово очень тяжелое время для моей семьи, и вдруг однажды посреди улицы мама говорит: «А пошли в кафетерий пропустим по стаканчику фиточая».
И вот мама ведет меня внутрь помещения, и мы реально покупаем фиточай, с тех пор люблю травяные чаи»;
«Копали патроны на Невском пятачке с мальчишками. Взрывали в костре. Один раз нашли 45ку.
Загорелся склон берега, трава сухая была. В общем после того как потушили, домой босиком прискакала, подошвы кроссовок обгорели начисто. Такие вот безбашенные были», — вспомнили петербуржцы.