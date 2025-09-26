Дружба с волком и сложные 90-е: какие детские воспоминания запомнились петербуржцам

Детские годы — самые беззаботные и яркие. У всех случались курьезные случаи, которые сейчас можно вспоминать со смехом, но тогда они казались проблемой.

Петербуржцы в соцсети поделились друг с другом историями о том, какие самые яркие впечатления были у них в детстве.

Большинство местных жителей вспомнили именно время, проведенное в деревне.

«Лето у бабушки в деревне: и как за хлебушком ходили к автолавке, а он горячий еще, корка хрустит. И как в лес ходили за грибами, и шалаши строили, в казаков разбойников весь день играли, в речке купались», — пишет петербурженка.

Однако не все воспоминания были теплыми, есть и неожиданные истории. Местная жительница рассказала, как во время отдыха в деревне ее наказали за то, что она была слишком избалованной.

Чтобы найти себе друга, она сбежала из дома, который стоял на окраине поселка, и встретила маленькую собаку. Так началась их дружба.

Она общалась с животным, кормила и даже вела разговоры. Но однажды в деревню приехал дядя и стал расспрашивать ее, как она проводит время.

«Я рассказала ему про собачку, которую заберу с собой домой. И дядя попросил ее показать. Я ее показала, но собачка испугалась взрослых и убежала. Оказалось, что это был молодой волк. Почему он вышел ко мне, не напал на меня, я не знаю. А дядя понял по тому, как я пахла. Он охотился, и запах волка хорошо знал», — рассказал петербурженка.

Воспоминания о непростых временах

Особенно запомнились жителям города на Неве сложные и безрассудные поступки.

«1992 год, финансово очень тяжелое время для моей семьи, и вдруг однажды посреди улицы мама говорит: «А пошли в кафетерий пропустим по стаканчику фиточая». И вот мама ведет меня внутрь помещения, и мы реально покупаем фиточай, с тех пор люблю травяные чаи»;