Городовой / Общество / Дружба с волком и сложные 90-е: какие детские воспоминания запомнились петербуржцам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Дружба с волком и сложные 90-е: какие детские воспоминания запомнились петербуржцам

Опубликовано: 26 сентября 2025 11:30
Дети
Дружба с волком и сложные 90-е: какие детские воспоминания запомнились петербуржцам
globallookpress/ Komsomolskaya Pravda

Детские воспоминания у жителей Северной столицы оказались непростыми.

Детские годы — самые беззаботные и яркие. У всех случались курьезные случаи, которые сейчас можно вспоминать со смехом, но тогда они казались проблемой.

Петербуржцы в соцсети поделились друг с другом историями о том, какие самые яркие впечатления были у них в детстве.

Большинство местных жителей вспомнили именно время, проведенное в деревне.

«Лето у бабушки в деревне: и как за хлебушком ходили к автолавке, а он горячий еще, корка хрустит.

И как в лес ходили за грибами, и шалаши строили, в казаков разбойников весь день играли, в речке купались», — пишет петербурженка.

Однако не все воспоминания были теплыми, есть и неожиданные истории. Местная жительница рассказала, как во время отдыха в деревне ее наказали за то, что она была слишком избалованной.

Чтобы найти себе друга, она сбежала из дома, который стоял на окраине поселка, и встретила маленькую собаку. Так началась их дружба.

Она общалась с животным, кормила и даже вела разговоры. Но однажды в деревню приехал дядя и стал расспрашивать ее, как она проводит время.

«Я рассказала ему про собачку, которую заберу с собой домой. И дядя попросил ее показать. Я ее показала, но собачка испугалась взрослых и убежала.

Оказалось, что это был молодой волк. Почему он вышел ко мне, не напал на меня, я не знаю. А дядя понял по тому, как я пахла. Он охотился, и запах волка хорошо знал», — рассказал петербурженка.

Воспоминания о непростых временах

Особенно запомнились жителям города на Неве сложные и безрассудные поступки.

«1992 год, финансово очень тяжелое время для моей семьи, и вдруг однажды посреди улицы мама говорит: «А пошли в кафетерий пропустим по стаканчику фиточая».

И вот мама ведет меня внутрь помещения, и мы реально покупаем фиточай, с тех пор люблю травяные чаи»;

«Копали патроны на Невском пятачке с мальчишками. Взрывали в костре. Один раз нашли 45ку.

Загорелся склон берега, трава сухая была. В общем после того как потушили, домой босиком прискакала, подошвы кроссовок обгорели начисто. Такие вот безбашенные были», — вспомнили петербуржцы.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще